Во благо детям… Я хотела бы обратиться к ребятам, которые оступились в жизни и в настоящее время отбывают наказание в местах заключения, а также к тем мальчишкам и девчонкам, кто живет дома, ходит в школу, чтобы предостеречь их от необдуманных действий.

Дорогие ребята, как человек, который беспокоится о вас и имеет большой жизненный опыт, я хочу дать вам два совета.

Первый совет: научитесь говорить самому себе «нет», «нельзя» – ведь иной раз вы совершаете поступки, которые сами не осознаете, принимаете необдуманное, спонтанное решение, которое приводит к печальным последствиям. По своему опыту хочу сказать вам: когда я была в юном возрасте, мне посоветовали, прежде чем действовать, посчитать до десяти – тем самым дать себе возможность подумать и принять правильное решение. Дети не знают этот метод, хотя это и взрослых касается. Поэтому обращаюсь к вам, мои дорогие ребята: когда складывается такая ситуация, которая может обратиться против вас, сами себе скажите «нет!», «остановись», «задумайся».

Второй совет: уметь находить в себе силы говорить «нет» другому человеку, который пытается втянуть вас в нехорошее дело. Не торопитесь, проанализируйте, хорошенько подумайте, что даст вам встреча с таким человеком и к каким последствиям она может привести. Я называю таких людей «человек-зло», потому что он использует вас в своих целях, для решения своих проблем и не задумывается о том, что будет с вами дальше, – для него это неважно.

Ведь многие из вас отбывают наказание не по своей вине, а потому что вас вовлекли, затянули как в болото, чем-то соблазнили, и вы оказались ввергнуты «человеком-зло» в очень нехорошую ситуацию, приведшую к горьким последствиям. Вы пошли на поводу у человека, которого даже не знаете, поверили ему и тем самым лишили себя многого хорошего, что могло бы случиться с вами.

Вот, например, когда приглашали на митинги Навального, вы поверили тем людям и той информации, которая распространялась через соцсети. И вы пошли, ведомые этими людьми. И что произошло, к чему это привело? Тот человек получил свою выгоду, а вы оказались втянуты в то, чего не стоило делать.

Сейчас, мои дорогие дети, у вас есть время подумать, проанализировать все то, что уже произошло, сделать определенные выводы из сложившейся ситуации и понять, как надо себя вести, чтобы больше не сделать опрометчивого шага. У вас есть возможность встать на другой путь и идти по жизни с хорошими людьми, а не с «человеком-зло».

А третий совет я хочу дать взрослым. Мы не умеем возвращать себя в детство, а надо учиться и с позиции взрослого человека, встав на место ребенка, понимать, что хотел сделать ваш сын, дочь, внук или любой другой ребенок, ставший на путь незаконного действия, чтобы успеть вовремя помочь ребенку сделать правильный выбор.

Не надо никаких назидательных «оров», нравоучений – они не действуют на детей. А действуют добро и любовь: если есть возможность прижать к себе ребенка, погладить по голове, поговорить с ним, показать ему, что вам небезразлично то, чем он живет и интересуется. Дети чувствуют отношение к себе и подчас совершают необдуманные действия, чтобы привлечь к себе внимание. Если взрослые будут внимательны, то смогут наладить добрый контакт с детьми, помогут им найти себя и выбрать правильный путь в жизни.

Ведь в наше время есть много возможностей, чтобы развивать детей, направлять их лучшие качества в нужное русло. Необходимо только интересоваться, чего хочет ребенок, к чему он стремится, и вовремя поддержать его в хороших начинаниях. Я советую взрослым по-другому взглянуть на детей, и если вы почувствовали, что ребенок хочет сделать не то, что надо, – поговорите с ним, покажите ему свое участие и неравнодушие. Очень много зависит от нас – взрослых людей.

Дорогие мои ребята! Я бываю у вас в следственном изоляторе – а делаю я это уже на протяжении 30 лет – и видела многих с разными судьбами. Так вот, я не поощряю вас, но я хочу, чтобы вы жили достойной жизнью, и не в этих камерах, а в прекрасном мире. Это мое огромное желание! И я передала вам к празднику Светлой Пасхи кулич и крашенку освященную, а вместе с ними – свою любовь и веру в вас и в то, что с вами будет все хорошо и вы найдете правильный путь. Все зависит в первую очередь от вас самих, все в ваших руках. А я желаю вам всего самого доброго! Пусть рядом с вами будет больше добрых, хороших и надежных людей, готовых всегда поддержать и помочь принять правильные решения.

Когда вам плохо, вы знаете, где меня найти. А я всегда помогала и буду помогать вам.

Руководитель благотворительного фонда «Участие», почетный гражданин города Владивостока и Приморского края Светлана Сергеевна Морозова

Фото из архива «В»