Приводят в порядок памятники в преддверии Дня Победы Первый этап работ подрядчик провел в конце марта, сейчас рабочие приступили к повторной помывке объектов культурного наследия, объяснили в пресс-службе краевого центра.

Так, накануне от пыли и грязи очистили памятник борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. Помимо главного монумента центральной площади ко Дню Победы подрядчик наведет порядок еще на 20 объектах. Очистят от пыли памятник морякам торгового флота, мемориальный комплекс «Боевая слава Краснознаменного Тихоокеанского флота», памятники рабочим и служащим завода «Металлист», братскую могилу моряков Тихоокеанского флота и другие.

Отметим, что очистка памятников будет проводиться в несколько этапов до конца августа. В списке работ – более 50 объектов культурного наследия, некоторые из которых будут помыты дважды.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА