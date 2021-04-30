На улицах Есенина и Коммуны отремонтируют дороги Еще две улицы Владивостока включены в перечень ремонта дорог на текущий год. Это улицы Есенина и Коммуны. Администрация города уже объявила аукцион на поиск подрядной организации. Завершить ремонт необходимо до конца августа, отметили в пресс-службе мэрии.

В городском управлении дорог и благоустройства уточнили, что ремонт на улице Коммуны пройдет на участке от дома № 2 до пересечения с Есенина. Далее новый асфальт будут укладывать уже на улице Есенина, от пересечения с Коммуны до Садгородской.

«Подрядной организации предстоит провести все необходимые подготовительные работы и уложить новый асфальт на общей площади более 2500 квадратных метрах дороги», – добавили специалисты управления.

К слову, в этом году в этом районе будут также отремонтированы дороги на Свердлова, Садгородской и 2-й Линейной. На улице Свердлова подрядчики уже приступили к ремонту. В ближайшее время работы стартуют и на других улицах этого района.

Напомним, как уже писал «В», в городе приступили к восстановительным работам на поврежденных участках дорог во всех районах, а также комплексному ремонту улиц. Так, благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» ремонт проводится по семи адресам: на Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца «Терешковой»), Харьковской (от кольца «Терешковой» до пересечения с Черемуховой), Бородинской (от кольца «Багратиона» до проспекта 100 лет Владивостоку), Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской) и Ватутина – Нейбута (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 на улице Нейбута).

За счет средств городского бюджета и субсидий сейчас ремонтируют дороги на Жигура (от Аллилуева до дома № 52 на улице Жигура), Тобольской (от пересечения Аллилуева и Жигура до конца улицы), Свердлова (от остановки общественного транспорта «Станция Садгород» до остановки «Свердлова»), Стрелковой (от пересечения с Воропаева и до пересечения с Ватутина). В скором времени работы также должны будут начаться на 2-й Линейной (от ж/д переезда до дома № 9/1 на 2-й Линейной), Садгородской, проспекте «Красного знамени» (от дома № 114, стр. 1 до дома № 125) и по другим адресам.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru