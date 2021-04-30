Напилили веток. Теперь вывозят Дорожная служба Владивостока продолжает наводить порядок в городе, в том числе вывозить мусор и ветки, собранные во время прошедшего 24 апреля субботника. Только за минувшие сутки с улиц краевого центра вывезли почти 850 кубометров этих отходов, сообщили в пресс-службе краевого центра.

Так, накануне бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» вывозили ветки и мусор из Покровского парка, парка Минного городка, с улиц Кирова, Енисейской, Днепровской, Володарского, Минеральной, Можайской и других адресов.

«Во время субботника было распилено большое количество веток. Сейчас дорожная служба продолжает их вывозить. Также ведется сбор и вывоз запакетированного мусора. Работы проводятся не только днем, но и в ночное время», – прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

Отдел новостей «В»

Фото МБУ «Содержание городских территорий»/www.vlc.ru