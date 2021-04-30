Водитель в шоке, авто – в хлам Страшная авария произошла в минувшую среду на 83 километре гострассы Владивосток – Находка, недалеко от города Фокино.

Около 11 часов утра автомобиль «Тойота-Королла», двигавшийся в сторону Находки, не вписался в крутой поворот, машина слетела с трассы в овраг, приземлившись колесами кверху.

От сильного удара о землю крышу автомобиля прижало к корпусу, лобовое и боковые стекла превратились в крошку. К счастью, машина не загорелась, иначе у ДТП был бы иной финал. К удивлению автомобилистов, проезжавших мимо, молодой водитель «Короллы» не пострадал. Даже не порезался. Он самостоятельно выбрался из покореженного авто, но некоторое время находился в шоке от случившегося.

Прибывший на место ДТП наряд дорожно-патрульной службы отдела полиции города Фокино установил, что возможной причиной полета переднеприводной «Тойоты» могли стать непарные покрышки. На передних колесах стояла летняя резина, на задних – зимняя, что недопустимо в любое время года. Кроме того, по словам горе-водителя, он входил в поворот на небольшой скорости, всего 80 км в час. Хотя перед крутым поворотом, о чем его предупреждал дорожный знак, должен был сбросить скорость. По большому счету, парень пренебрег правилами дорожного движения, поэтому сам виноват в случившемся.

Сергей КОЖИН

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