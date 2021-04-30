На Леопардовую набережную приглашают на концерт и ярмарку куличей В воскресенье, 2 мая, в день Святой Пасхи на Леопардовой набережной (район ул. Басаргина, 15) с 10 до 17 часов состоятся фестиваль и ярмарка, посвященные православному празднику, сообщили в пресс-службе мэрии.

На мероприятии приморские производители предложат покупателям свою продукцию, в том числе пасхальные куличи.

Кроме того, всех гостей ждет концерт с выступлениями вокалистов и праздничная развлекательная программа. Начало концертной программы – в 13 часов.

На праздник приглашают жителей и гостей Владивостока.

Фото с сайта www.vlc.ru