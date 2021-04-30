Семьям с первенцами направили свыше 76 млн рублей C начала года на выплаты приморцам, у которых родился первенец, направлено 60,7 млн рублей федеральных и краевых средств. Получателями единовременной выплаты в 30,8 тысячи рублей стали 2043 семьи, сообщили в пресс-службе края.

Дополнительно 15,6 млн рублей региональный бюджет израсходовал на поддержку женщин, которые первого ребенка родили в возрасте от 18 до 25 лет. Краевую доплату в 19,2 тыс. рублей получили 755 молодых мам. Размер единовременной выплаты в этих семьях составил 50 тыс. рублей.

«Таким образом, только на поддержку семей с первенцами с начала года направлено почти 76,3 млн рублей», – уточнили в региональном министерстве труда и социальной политики.

Напомним, что единовременная выплата по рождению первого ребенка появилась в 2019 году с началом реализации национального проекта «Демография». Оформить ее могут все семьи с первенцем без предъявления требований к доходам родителей. Важно, чтобы семья проживала в Приморском крае и имела гражданство РФ. Доплата молодым мамам – это инициатива губернатора Приморья Олега Кожемяко.

В Приморском центре социальной поддержки напоминают, что подать заявление на выплату нужно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Сделать это можно с помощью Социального портала Приморья или обратившись в МФЦ.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА/ www.primorsky.ru