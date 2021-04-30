Прокуратура оценит работу управляющей компании Условия проживания 87-летней слепой и парализованной женщины в селе Воздвиженка проверит Уссурийская городская прокуратура, сообщили РИА VladNews в пресс-службе прокуратуры края.

«После размещения в социальных сетях и СМИ информации о ненадлежащих условиях проживания 87-летней женщины-инвалида Уссурийская городская прокуратура незамедлительно организовала проверку», – говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники прокуратуры оценят работу управляющей компании в доме № 2 на улице Пионерской.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заключили в пресс-службе.

Ранее РИА VladNews писало о том, что женщина-инвалид первой группы живет в доме с протекающей крышей. Об этом информагентству сообщила родственница пенсионерки.

Отдел новостей «В»