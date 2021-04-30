Приморский край получил почти 120 тысяч комплектов вакцин Третья отечественная вакцина «КовиВак» поступила в Приморье в количестве 1560 доз. Она будет распределена по пунктам вакцинации, которые ведут выездную работу, сообщили в пресс-службе края.

Двухкомпонентная вакцина «КовиВак» имеет традиционные условия хранения +2-+8 градусов, поэтому ее будут использовать преимущественно мобильные прививочные бригады.

«Вакцина «КовиВак» центра им. Чумакова сделана по классической методике в отличие от предыдущих вакцин – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Данный препарат содержит полноценный вирус, а не его часть. Важно, что сам вирус деактивирован (уничтожен). Цикл приема будет состоять из двух прививок, с разницей между ними в 14 дней, а не 21, как у других. Также, по словам специалистов, полноценный иммунитет от вируса выработается уже после первой вакцинации, а вторая лишь укрепит и усилит эффект», – уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

Отметим, что всего с начала прививочной кампании Приморский край получил почти 120 тысяч комплектов вакцин. Для массовой вакцинации поступает вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), в ограниченном количестве пришли препараты «ЭпиВакКорона» (2420 доз) и «КовиВак» (1560 доз).

«Поступление вакцин с традиционными условиями хранения позволит нам расширить мобильную форму работы по иммунизации населения – развернуть пункты в торговых центрах по аналогии с прививочной кампанией против гриппа, успешно проведенной осенью», – прокомментировала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Напомним, что в муниципалитетах Приморского края развернуты 52 стационарных прививочных пункта, дополнительно работают 16 мобильных пунктов. Жители могут записаться на иммунизацию по телефону поликлиники, в которой открыт пункт, в регистратуре поликлиники, а также на портале «Госуслуги». При наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС граждане могут получить прививку в любом удобном пункте вакцинации, без прикрепления по месту жительства.

Отдел новостей «В»

Фото Романа ПАВЛОВСКОГО/ www.primorsky.ru