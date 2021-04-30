Горожане выбирают территории для благоустройства Более четырех тысяч жителей Владивостока уже отдали свой голос за ту или иную общественную территорию, которая может быть благоустроена в 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Рейтинговое голосование продлится до 30 мая, уточнили в пресс-службе краевого центра.

Как отмечают специалисты администрации Владивостока, принять участие в голосовании могут все желающие старше 14 лет.

«В этом году процедура голосования за объекты благоустройства значительно упростилась. Теперь достаточно зайти на платформу 25.gorodsreda.ru, выбрать свое муниципальное образование, ознакомиться со списком объектов и сделать свой выбор», – подчеркивают в мэрии.

Для жителей Владивостока на голосование представлены семь общественных территорий, отбор которых проходил с 21 января по 1 февраля текущего года. Это следующие общественные пространства:

парк культуры и отдыха им. Сергея Лазо;

сквер «Чайка» (Калинина, 20);

сквер на Русской, 46;

сквер Некрасовский;

сквер в районе Калинина, 28 – 38;

общественная территория на Иртышской, 34а;

общественная территория на проспекте 100 лет Владивостоку, 58.

Четыре территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в 2022 году.

Напомним, что основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» – преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей. Один из показателей эффективности реализации проекта – вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru