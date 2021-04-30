Уважаемые жители и гости города! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот праздник единства и солидарности людей разных профессий и поколений мы традиционно связываем с уверенностью в мирной и стабильной жизни, надеждой на лучшие перемены. Чествуя человека труда, мы выражаем свою поддержку таким жизненным ценностям, как мир и согласие в обществе. Первомай – это особый повод выразить свою признательность всем почетным гражданам города, ветеранам труда, заложившим прочный фундамент социально-экономического развития Владивостока и всего Приморья.

История успешного освоения дальневосточных земель свидетельствует о трудовых достижениях многих поколений наших соотечественников, их стремлении объединить усилия для достижения государственных целей по устойчивому развитию и укреплению экономической мощи страны, созданию условий эффективного развития территорий, обеспечению достойного будущего для последующих поколений.

В этот весенний праздник от депутатов Думы города выражаю благодарность всем жителям Владивостока, кто своим плодотворным трудом вносит значительный вклад в развитие и благоустройство приморской столицы!

От всей души желаю всем успехов в делах и начинаниях, воплощения в жизнь намеченных планов, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Андрей БРИК, председатель Думы города Владивостока