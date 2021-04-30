Сады памяти создают в Приморье Эта работа ведется в рамках одноименной международной акции, призванной увековечить подвиг советского народа, отстоявшего родную землю в Великой Отечественной войне.

Так, в апреле свои сады памяти создали в Уссурийске. Один из них расположился в парке культуры и отдыха имени Чумака. Активисты высадили 100 берез и 50 деревьев хвойных пород. В мероприятии приняли участие 70 человек, в том числе 25 волонтеров.

Еще один сад памяти появился рядом с братским захоронением 360 воинов, умерших от ран в военном госпитале Уссурийска. В мероприятии приняли участие около 100 человек, среди которых представители ветеранских организаций, войсковой части, мотоклуба «Россияне», юнармейцы, ОАО «РЖД», неравнодушные жители микрорайона.

Свой сад памяти разбили также в селе Корфовка Уссурийского городского округа рядом с захоронением воинов Красной армии, павших в боях в 1945 году.

Еще одним активным участником акции стал Дальнереченский городской округ. В общей сложности здесь высадили уже 2200 кедров. В памятных мероприятиях приняли участие 425 человек.

Сад памяти появился в одном из красивейших мест Владивостока – на площадке рядом с Приморской сценой Мариинского театра, откуда открываются прекрасные виды на бухту Золотой Рог и Золотой мост. Новый сквер посвящен памяти личности, которую в крае многие по праву считают легендарной. Это участник Великой Отечественной войны Яков Григорьевич Кан.

«В 2021 году запланировано создание более 100 садов памяти в разных муниципалитетах Приморья. Ближайшая крупная высадка состоится 5 мая. В кампусе ДВФУ студенты вместе с сотрудниками и подведомственными учреждениями министерства лесного хозяйства края высадят около 1000 хвойных деревьев», – уточнили в пресс-службе края.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено участниками акции / primorsky.ru