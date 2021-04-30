В чистоте и работается легче Вчера, 29 апреля, журналисты ИД «Бизнес Кейс» вышли на субботник. За несколько часов прилегающую территорию очистили от мусора, прошлогодней травы и упавших веток, а в помещениях редакций навели лоск.

Корреспонденты, репортеры, радио- и телеведущие в синих хозяйственных халатах с большим энтузиазмом побелили бордюры, покрасили поручни лестниц. «Перепачкались краской, зато теперь все свежее и красивое. На работу будет ходить еще приятнее», – говорит журналист РИА VladNews Иван Яворский.

Пока мужчины трудились на улице, женщины мыли стекла: здания Владивостока должны смотреть на город чистыми окнами. После генеральной уборки журналисты вновь заняли места у компьютеров, микрофонов и за камерами, ведь новостей от медиахолдинга ждут читатели, слушатели и зрители. И теперь мы по праву можем сказать: наведите чистоту возле своего дома, предприятия, и город заиграет совсем другими красками.

Марина ЗУБКО

Фото Алексея ВОРОНИНА