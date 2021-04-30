Русалки поют – дело к фестивалю На днях во Владивостоке в муниципальном музее современного искусства «Артэтаж» открылась выставка «О чем поют русалки» (18+). Она предваряет большой фестиваль немецкой культуры и немецкого языка, который состоится с 15 мая по 6 июня в рамках Года Германии в России–2020/2021 во Владивостоке.

Чешуя и жемчуг

Выставка «О чем поют русалки» собрала 20 художниц и арт-групп из Владивостока, Омска, Томска, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Калининграда, Киева и Роттердама.

– В целом работы, представленные в залах выставки, посвящены осмыслению современных художественных тенденций и тем в работах женщин-художниц, – говорит Александр Городний, директор «Артэтажа». – В образе русалки сходятся многие важные полюсы современной теории: русалка – это наполовину рыба, наполовину женщина, она имеет доступ к нерациональному и нечеловеческому знанию. Во многих поверьях и мифах русалка связана с культом растений, плодородия, влаги, духом водоемов, стихией природы. «О чем поют русалки» – это исследование темы женского и природного, мифического и иррационального. Пространство «Артэтажа» превратилось в подводные гроты, лагуны, течения, наполнилось женскими голосами, сиянием чешуи и мерцанием жемчуга.

На выставке представлены графика, живопись, объекты, инсталляции и видеоработы, также зрители смогут посетить мероприятия публичной программы: лекции, перформансы, творческие встречи с художницами. Вход на выставку «О чем поют русалки» – свободный.

Диалог на двух языках

Год Германии в России организован посольством Германии совместно с Торгово-промышленной палатой Германии и Гете-Институтом и включает широкий спектр культурных и образовательных проектов по всей стране. Одно из них – трехнедельный фестиваль немецкой культуры и немецкого языка, и его уже сегодня можно назвать без преувеличения весьма масштабным культурным событием в столице ДФО в этом году.

Более 80 мероприятий – выставок, перформансов, мастер-классов – в течение трех недель пройдут в специально построенном для этого временном павильоне в центре города на открытой площадке Морского вокзала. Площадками фестиваля также станут музей современного искусства «Артэтаж», территория фабрики «Заря», галерея современного искусства «Арка» и Старый дворик ГУМа.

Заметим, что фестиваль организован в гибридном формате: часть мероприятий программы будет доступна онлайн на сайте Года Германии в России–2020/21.

Уже начато сооружение павильона на открытой площадке Морского вокзала. В его проектировке участвовали две стороны: немецкое архитектурное бюро Raumlabor (Берлин) и местная владивостокская команда молодых художников и архитекторов «ПУСК». Работа велась на стыке архитектуры, городского планирования и искусства с предварительным изучением исторических и культурных аспектов взаимоотношений России и Германии для поиска уникальных и аутентичных образов.

– Павильон станет общественным центром фестиваля, площадкой для мероприятий, но также местом, где просто приятно проводить время с друзьями, – уверен Пер Брандт, директор Гете-Института в Новосибирске. – Смело можно заявить, что наш фестиваль – это не столько платформа для презентации немецкой культуры, сколько пространство для международного диалога.

В павильоне развернется основная программа фестиваля. В дневное время здесь будут проведены мастер-классы по изучению немецкого языка и пробные уроки для школьников и студентов, состоятся семинары для учителей и преподавателей немецкого языка. По вечерам запланированы гибридные культурные события в онлайн- и офлайн-форматах, организованные совместно с местными представителями арт-сообщества, театральных, литературных и музыкальных кругов, а также при участии деятелей культуры и искусства из Германии. Вход на все события свободный.

Уже сегодня можно назвать такие мероприятия, как читки пьес современных немецких драматургов, которые Приморский краевой театр молодежи проведет в рамках фестиваля «Метадрама» (16+). Будут представлены пьесы из сборника Гете-Института «ШАГ-5» (16+). Недавно изданный на русском языке роман Ойгена Руге «Метрополь» (16+) представит сам автор: он прочитает избранные отрывки и побеседует с публикой.

Музей истории Дальнего Востока специально к фестивалю организует лекции и экскурсии по городу «Немецкий Владивосток» (12+).

Программа кинопоказов (16+) в павильоне познакомит публику с известными фильмами из Германии последних лет – участниками и призерами разнообразных фестивалей. Местные диджеи и электронные музыканты подготовили большую программу и ряд клубных выступлений под открытым небом (16+). Кроме того, запланированы перформансы и встречи с художниками и кураторами выставок, которые откроются по всему городу.

15-16 мая пройдут вернисажи трех проектов: «Монополия на память» (16+) (куратор Мария Максимова, Владивосток) – в Старом дворике ГУМа, «Синдром трепанга» (16+) (куратор Александр Никольский, Кемерово) – на территории «Зари», выставка-читальный зал независимого книжного магазина Motto Books «Книга художника как самоорганизованная практика» (16+) (куратор Алексис Завьялов, Берлин) – в галерее «Арка».

– В 2019-2020 годах Гете-Институт в Новосибирске в партнерстве с Владивостокской школой современного искусства поддержал серию кураторских школ с привлечением участников из Германии. С помощью этих творческих лабораторий было положено начало расширению и укреплению связей между художниками и кураторами не только из городов Дальнего Востока и Сибири, но и Урала и Центральной Азии, – говорит Яна Гапоненко, главный координатор фестиваля немецкой культуры и немецкого языка. – В итоге четыре выпускника кураторских школ из Омска, Кемерово и Владивостока получили возможность осуществить свои проекты в рамках нашего фестиваля.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА