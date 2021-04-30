Прием жалоб у населения В приморской столице мэр встречается с жителями и проверяет работу УК

Накануне весьма представительная комиссия, в составе которой не только чиновники мэрии, но и сотрудник прокуратуры Первомайского района, побывала во дворах домов № 51 и 57 на ул. Калинина и во дворе дома № 25 на ул. Сахалинской.

Как сообщили в пресс-службе краевого центра, жителей дома № 57 больше всего волнует ливневая канализация на придомовой территории, а также тепловые сети, на которых периодически происходят порывы.

Начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Сергей Ткачев пояснил: трубы принадлежат ВПЭС (Владивостокскому предприятию электрических сетей), в ближайшее время специалисты рассчитают стоимость и проведут частичную замену труб.

«Коммуникации по всему городу сильно изношены, но Первомайский район страдает больше всего, – отметил глава Владивостока Олег Гуменюк. – Ремонтируем аварийные участки, но это капля в море, ремонтировать нужно все и комплексно. Будем прорабатывать этот вопрос».

Что касается ливневой канализации, то горожанам пообещали ее прочистить и сделать дополнительный дренаж для водоотведения. В данный момент двор ремонтируют по программе «1000 дворов», в ближайшее время планируется уложить асфальт, поэтому с работами по дренажу нужно поторопиться – сделать это до асфальтирования.

С жителями дома № 51 на ул. Калинина глава краевого центра встречался месяц назад. Тогда горожане сетовали на давно нуждающуюся в ремонте дорогу, которая находится неподалеку, а также на отсутствие здесь тротуара и лестницы. К сегодняшнему дню вопросы сдвинулись с мертвой точки. Стоимость лестницы и тротуара уже посчитали и поставили в план работ.

Жильцы дома № 25 на ул. Сахалинской пожаловались главе краевого центра, что много лет не могут решить вопрос с мусорными контейнерами на придомовой территории.

«Нам не нужны здесь площадка для мусора и такое большое количество контейнеров. Из-за них рядом с домом полная антисанитария, крысы бегают», – сетуют горожане.

Специалисты мэрии пояснили, что контейнеры можно распределить поровну между всеми соседними домами. Теперь жителям предстоит самим договориться, где они готовы разместить емкости. А вот площадка для сбора крупногабаритного мусора все равно должна быть в одном месте.

В пресс-службе мэрии напомнили: только за прошлый месяц в администрацию города поступило больше 1000 жалоб – все они касались плохой работы управляющих компаний. В числе нареканий – заваленные упавшими ветками и деревьями дворы, отсутствие уборки и ремонта в подъездах. Диалог с УК у горожан наладить не получается, поэтому они обращаются за помощью в мэрию. Олег Гуменюк не раз говорил о том, что готов выезжать во дворы и общаться с жителями. Кроме того, это регулярно делают и специалисты профильных управлений.

«Наши управляющие компании забывают, что их наняли жители. И в первую очередь УК должна работать на благо жильцов. На деле зачастую просьбы и обращения там игнорируют. Поэтому я и сотрудники администрации выезжаем совместно с Государственной жилищной инспекцией и прокуратурой на места, чтобы помочь горожанам наладить диалог или сменить управляющую компанию», – подчеркнул Олег Гуменюк.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения Кулешова / vlc.ru