В Приморье горят леса Особый противопожарный режим распространили на все муниципалитеты края. Соответствующее распоряжение подписала председатель правительства края Вера Щербина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 8 апреля особый противопожарный режим (ОПР) действовал в 20 муниципальных образованиях региона. С 21 апреля он введен также на территории Арсеньевского, Дальнереченского, Лесозаводского и Спасского городских округов, Анучинского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Дальнереченского, Кировского, Красноармейского, Пожарского, Спасского, Черниговского и Яковлевского районов. Главам муниципальных образований рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности.

Как признают в краевом министерстве лесного и охотничьего хозяйства, количество и площадь природных пожаров резко увеличивается. К примеру, 19 апреля площадь таких пожаров не превышала 400 гектаров. А уже 20 апреля – более 4000 гектаров. Это связано с сухой и ветреной погодой, установившейся во многих районах края.

Накануне, 21 апреля, в Приморье зарегистрировано 44 природных пожара на общей площади 2768 гектаров, в том числе на землях лесного фонда – 35 пожаров на площади 1677 гектаров. Из них по состоянию на 7.00 22 апреля два пожара были локализованы на площади 110 гектаров и два действовали на 38 гектарах. Остальные пожары потушили. Также за прошедшие сутки зафиксировали 152 термические аномалии. Всего в регионе в этот день с природными пожарами боролись более 400 человек.

В ведомстве напомнили, что причина большинства возгораний – безответственное обращение приморцев с огнем и умышленные поджоги. Например, один из пожаров был отмечен на границе Владивостокского и Артемовского городских округов в районе Синей сопки. По предварительной информации, пожар возник из-за поджога сухой травы, который могли совершить сборщики дикоросов. Пожар потушен, но запах дыма ощущали все жители краевого центра.

В период действия режима запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня, сжигание мусора и другие огнеопасные работы.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях ОПР влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере 4-5 тысяч рублей, на должностных лиц – 20-40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Отдел новостей «В»

Фото Дениса Нагаева