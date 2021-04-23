Сезон в разгаре: почему приморцы начали скупать дачи? Интерес к собственным участкам разгорелся весной 2020 года

Дачный сезон стартовал, чему подтверждение все увеличивающиеся потоки машин, везущих каждые выходные владельцев коттеджей и дачных домиков на их приусадебные участки. За последний год приморцы стали активнее покупать дачные наделы, а о собственных урожаях заговорили даже те, кто всю жизнь напрочь отрицал для себя крестьянский труд.

Корреспондент РИА VladNews решил узнать, почему приморцев потянуло к земле и какова сегодня цена дач и наделов.

Впрочем, особого секрета здесь нет: как только на дворе кризис (а экономические сложности у нас возникают с завидной регулярностью), так народ начинает стремиться к натуральному хозяйству и загородной жизни (все дешевле, чем отпуск за границей). Вот и с началом пандемии, когда в стране была объявлена самоизоляция, горожан потянуло на природу.

«Мы приобрели участок на Соловей-Ключе весной прошлого года. Тогда всех посадили на самоизоляцию из-за коронавируса, а с тремя детьми сидеть дома – с ума сойти можно. Конечно, такую покупку мы планировали и раньше, но дальше разговоров дело не заходило. А тут уже судьба сама так решила. Все лето провели на даче, занимались грядками, наслаждались природой. Дети активно помогали с посадками. Сейчас у нас грандиозные планы на этот участок», – рассказала жительница Владивостока Надежда.

Многие покупают дачи для дальнейшего масштабного строительства, где на территории можно возвести капитальный дом.

«С женой приобрели участок еще до пандемии. На территории есть дом и баня. Когда весной всех отправили на самоизоляцию, то долго думать не пришлось. Собрались, закупили продукты и уехали на дачу. Как раз было время подготовить участок к посадкам, поставить теплицу. Жили там до поздней осени, потом уже вернулись в город. Сейчас вот занимаемся утеплением дома, меняем окна, чтобы можно было здесь жить и зимой. Все-таки природа, свежий воздух, которого так не хватает в городе…» – делится впечатлениями горожанин Александр.

Как отметил риелтор Дмитрий Щегельский, всплеск интереса к покупке загородной недвижимости объясняется не только эпидситуацией и ограничениями на передвижение граждан.

«Собственные овощи и фрукты, во-первых, экологически чистые, а во-вторых, обходятся дешевле, чем на рынке. Впрочем, некоторые дачники занимаются садоводством больше для души – нравится им это. А вот молодые люди грядкам предпочитают газоны, мангалы и бассейн. Выращиванием фруктов-овощей в основном занимаются граждане старой закалки, проживающие на даче 3-6 месяцев», – рассказывает риелтор.

Как оказалось, покупка дачи сегодня – удовольствие не из дешевых: участок с небольшим домиком, в котором можно переночевать, влетит в копеечку.

Корреспондент РИА VladNews на популярном сайте объявлений изучил ценовой сегмент и выяснил, что самые дорогие участки находятся в пригороде Владивостока. Так, 6-7 соток обойдутся вам от 1100000 до 2900000 рублей. В Надеждинском районе купить можно дешевле – от 250000 до 700000 рублей. Но вот в летний период добраться до дачи быстро не всегда возможно из-за регулярных пробок.

Примечательно, что еще несколько лет назад спрос на дачи был минимальный. Их владельцы старались от участков избавиться, а то и просто забывали про них: ездить невыгодно, легче купить овощи на ярмарке, чем корячиться на грядках пятой точкой кверху. Потом же наступал очередной кризис – и все снова рвались в поля…

Анастасия ПОЛЕТАЕВА, РИА VladNews

Фото Валерия КАЗАНЦЕВА