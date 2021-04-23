Звучала музыка от короля танго Нынешний, ХХХ фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» проходит во Владивостоке под эгидой Астора Пьяццоллы. Король танго, последний романтик ХХ века, певец души народа Аргентины, великий Астор – такими эпитетами поклонники наградили аргентинского композитора еще при жизни.

В марте этого года ему исполнилось бы 100 лет. Мастер виртуозной игры на бандонеоне из семейства ручных гармошек учился композиторскому искусству в США и во Франции. Он писал классическую и джазовую музыку, создал оригинальные мелодии для сотни кинофильмов, спектаклей и балетов, с гастролями неоднократно проехал через обе Америки, Европу и Азию, воспитал плеяду учеников, стал обладателем всевозможных премий.

Однако мировую славу ему принесло танго. Точнее, музыка танго. Автор написал несколько сотен необычных произведений для танца и пения, для различных отдельных инструментов и симфонических оркестров. Их исполняют (чаще всего «Танго свободы» и «Забвение») различные творческие коллективы в разных уголках мира. Особым почитателем и исполнителем аргентинского танго был народный артист СССР виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович.

Поэтому и на нашем фестивале его участники отдали дань памяти Астору Пьяццолле. В ходе выступления студентов, аспирантов и преподавателей Дальневосточного государственного института искусств и учеников центральной музыкальной школы «Приморский» при Московской государственной консерватории им. Чайковского творчеству маэстро посвятили целое отделение. На сцене блистали камерный оркестр ДВГИИ под управлением заслуженного артиста РФ Сергея Арбуза, трио «Променад», ансамбль «Кончертоне» и другие.

С отдельной концертной программой «Огни Буэнос-Айреса» выступили гости из Хабаровска. Танго-оркестр в составе артистов Хабаровской краевой филармонии и лауреатов международных конкурсов Александра Веретенникова (аккордеон), Дениса Рихтера (скрипка), Василия Захарова (фортепиано), Екатерины Сельнициной (контрабас) и Марианны Сухаревой (вокал) привез во Владивосток полтора десятка наиболее популярных и практически неизвестных произведений мэтра.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА