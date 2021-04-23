Самбо – не только спорт, но и наука Студентка Института права ВГУЭС Елизавета Спинка стала лауреатом Всероссийского конкурса исследовательских работ «Роль личности в истории самбо».

Конкурс проходил в течение года по всей России. А недавно вышел из печати красочный 60-страничный буклет, посвященный этому событию и данной работе. В нем подробная документальная и фотобиография женского самбо Владивостока и его организатора и вдохновителя – заслуженного тренера РФ, почетного гражданина Приморского края Юрия Леонтьева.

Участие в конкурсе Елизаветы Спинки и ее работа стали весомым дополнением сразу к двум важным событиям в истории самбо Приморья: к 35-летию единственной в России школы женских спортивных единоборств «Амазонка» и 65-летию первой тренировки по самбо, которую провел в спортзале Дальневосточного политехнического института Виктор Сорванов. Напомним, что в 2002 году ему присвоено звание почетного гражданина Владивостока. Эти даты будут отмечаться у нас соответственно в мае и октябре нынешнего года.

– Я учусь в Институте права, но заниматься самбо мне тоже очень интересно. Потому что преподаватель физвоспитания в моей группе – мастер спорта СССР по самбо, заслуженный тренер России Валерия Чумаш. Она настолько интересно проводит занятия, что не увлечься этим видом единоборств просто невозможно, – говорит Елизавета Спинка.

– Что ж, вам, будущему юристу, защищающему закон и правопорядок, будет, пожалуй, кстати и владение приемами самообороны.

– До профессиональных самбистских бросков и захватов мне, конечно, далеко. Но предыдущая 10-летняя подготовка в ходе занятий спортивными танцами в студии «Радость» моего родного Лесозаводска мне тоже очень помогает.

– А откуда у вас такие глубокие знания истории самбо, которые позволили добиться победы в конкурсе?

– Просто бесценным для меня стало знакомство с Юрием Алексеевичем Леонтьевым и его воспитанницей – двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, 10-кратной чемпионкой Азии, заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером России нынешним директором спортивной школы олимпийского резерва женских единоборств «Амазонка» Оксаной Фалеевой. Их знания, опыт, увлеченность, преданность самбо стали и для меня главной ценностью в ходе подготовки исследовательской работы.

– Как проходила защита вашей работы в Москве?

– Я благодарна Ольге Барабаш – заведующей кафедрой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы ВГУЭС, доктору педагогических наук. Она не только помогла мне подготовить шикарную электронную презентацию моей работы, но и дала массу бесценных психологических советов, благодаря которым я не растерялась, впервые оказавшись перед таким авторитетным, строгим и взыскательным жюри. Хотя, не скрою, по ходу моего выступления участвовавшие в обсуждении титулованные самбисты задавали довольно каверзные вопросы, и я, отвечая на них, рассталась было с мыслями об успехе.

– Тем не менее именно вы стали лучшей, набрав 284 балла из максимальных 300 и опередив второго призера из Краснодарского края на 8 баллов.

– Это признание не столько моей работы, сколько прежде всего достижений и авторитета всей школы самбо Владивостока и ее выдающихся личностей.

Евгений КОЗУБ, специально для «В»

Фото:

из личного архива Юрия Леонтьева, из личного архива Елизветы Спинки