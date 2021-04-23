«Адмирал» второй раз заходит в хоккейную реку Хоккейный клуб «Адмирал» в преддверии очередного европейско-азиатского чемпионата определился с главным тренером команды «моряков». Им стал 57-летний мастер спорта международного класса Сергей Востриков.

Накануне Федерация хоккея России включила «Адмирал» в предварительную заявку на сезон-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Правда, с небольшой оговоркой: приморцы обязаны в срок до 31 июля 2021 года погасить задолженность перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/2018. Можно не сомневаться, что дальневосточники с помощью своих спонсоров выполнят обязательства. На сегодняшний день осталось выплатить 56 миллионов из первоначальной суммы долга в 146 миллионов. Таким образом, в КХЛ в борьбе за главный приз турнира сразятся 24 команды, разделенные на западную и восточную конференции.

Нынешнее первенство «моряки» пропустили из-за проблем с коронавирусом (финансовые средства из краевого бюджета, зарезервированные на команду, были перенаправлены в систему здравоохранения). Возвращение главной хоккейной дружины Владивостока состоялось благодаря переговорам губернатора края Олега Кожемяко с председателем совета директоров КХЛ Геннадием Тимченко и поддержке со стороны прославленного советского спортсмена, политического и спортивного деятеля РФ Вячеслава Фетисова.

Поэтому сейчас перед «Адмиралом» стоит задача в кратчайший срок собрать профессиональных тренеров-единомышленников, чтобы всем вместе заняться просмотром и отбором игроков для основы команды. Необходимо уже во второй половине мая собрать во Владивостоке потенциальных кандидатов и приступить к тренировочному процессу. Ведь следующий сезон стартует уже в первых числах августа. Об этом рассказал на странице «ВКонтакте» ХК «Адмирал» новый наставник «моряков».

– Я благодарен руководству клуба за оказанное мне доверие, – заявил Сергей Леонтьевич. – Понимаю, что для меня это вызов. Готов его принять. Уверен, что мы будем радовать наших болельщиков. Предстоит много селекционной и подготовительной работы по формированию тренерского штаба и основной команды к сезону-2021/2022. Немедленно приступаю к своим обязанностям.

Сергей Востриков пока не назвал имена своих помощников, однако отметил, что уже есть наметки по кандидатам на тренерские и административные должности. Сформированный штаб займется подбором игроков. Не исключено, что среди них окажутся и молодые приморские хоккеисты, которые сейчас выступают в Молодежной хоккейной лиге. База для тренировок и дальнейших выступлений в чемпионате у клуба имеется. Это на прошлой неделе подтвердили инспекторы КХЛ, проверившие готовность инфраструктуры спортивного комплекса «Фетисов-арена».

«В» напоминает читателям, что хоккейная команда «Адмирал» была создана в 2013 году. За эти годы она дважды пробивалась в плей-офф чемпионата, имеет собственный игровой почерк и заслуженную любовь многих тысяч болельщиков. В составе клуба действуют ДЮСШ, несколько детских, юношеских и молодежных команд, которые с успехом выступают на различных региональных и всероссийских соревнованиях.

Справка «В»

Сергей Востриков родился в Тольятти, с детства занимается хоккеем. Он мастер спорта международного класса, чемпион мира среди молодежи (1984), чемпион Всемирной универсиады (1985), четырехкратный чемпион Италии и обладатель многих других призов. Выступал за тольяттинское «Торпедо», воскресенский «Химик», московский ЦСКА, итальянский «Больцано», германский «Аугсбургер Пантер» и пермский «Молот-Прикамье».

Тренерскую карьеру начал 2008 году в ХК «Лада». Работал главным тренером клуба «Молот-Прикамье» и в 2018 году вывел команду в плей-офф. С 2018-го по 2020 год являлся главным тренером ПСК «Сахалин», с которым дважды становился чемпионом Азиатской хоккейной лиги и обладателем приза «Лучший тренер АХЛ» (2019).

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта ХК «Адмирал»