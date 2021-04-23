Федор Конюхов собрался в Арктику дрейфовать на льдине Знаменитый на весь мир российский путешественник, писатель, художник Федор Конюхов, проживший 21 год в Приморье, завершает подготовку к научному походу по Северному Ледовитому океану.

Как сообщает пресс-служба Русского географического общества, наш земляк нынешним летом планирует развернуть на Северном полюсе одиночную дрейфующую полярную станцию. Несколько суток он будет изучать интенсивность таяния льдов и маршруты их дрейфа, впервые проведет регистрацию землетрясений, а также соберет образцы микропластика в подледных водах. Свободное от исследований время Федор Филиппович посвятит творчеству: создаст серию живописных работ, посвященных красоте арктической природы.

Летом 2021 года на макушку Земли его доставит ледокол «50 лет Победы». За 10 дней дрейфа на льдине путешественник отклонится от Северного полюса на расстояние до 100 км. С собой полярник возьмет палатку, средства спутниковой связи и навигации, прибор по отпугиванию белых медведей, научное оборудование и запас продуктов. Затем его отыщут спасатели и доставят на материк.

В декабре 2021 года Федор Конюхов планирует отправиться в одиночное плавание через Тихий океан на катамаране с солнечными батареями.

Николай КУТЕНКИХ

Фото со страницы «ВКонтакте» Федора Конюхова