Фермерам и горожанам обещают ежедневные ярмарки Во Владивостоке оборудуют новые площадки для проведения продовольственных ярмарок и гастрономических фестивалей. Такое решение было принято на совещании в администрации города под руководством Олега Гуменюка.

Современные торговые павильоны в едином стиле появятся на проспекте «Красного знамени», 86, там их будет около десяти, а также в районе молокозавода на ул. Жигура и Стрелочной. По информации пресс-службы администрации Владивостока, перед установкой торговых точек планируется восстановить асфальтовое покрытие на выделенных территориях, провести электроэнергию, водоснабжение и канализацию, обустроить клумбы и разместить лавочки. Продавать свой товар на торговых площадках смогут как приморские фермеры и крестьянские хозяйства, так и предприниматели, поддерживающие местных производителей. Новые торговые площадки будут работать ежедневно.

Как подчеркнул мэр Владивостока, ярмарки не только дают возможность жителям края приобрести качественный товар по доступным ценам, но и поддерживают малый бизнес, сельхозпроизводителей и приморские предприятия.

Напомним, что сейчас во Владивостоке с пятницы по воскресенье действуют ярмарки на улицах Жигура и Верхнепортовой. А с 23 апреля по 10 мая на улице Адмирала Фокина, 15-19 развернется фестиваль-ярмарка белорусских товаров. Жители края смогут приобрести кондитерские изделия, сыры и колбасы, молочную продукцию, а также косметику, трикотажные изделия, одежду и текстиль.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru