Вот где бочка зарыта… Американские дипломаты оставили Владивостоку взрывоопасный сюрприз?

Жители улицы Пушкинской обсуждают новости о том, что на территории американского консульства зарыта цистерна, которая хранит 15 тонн топлива. Если информация правдива, то в центре столицы ДФО лежит бомба замедленного действия, сообщает РИА VladNews.

Информацией заинтересовалась Прокуратура Приморского края. Надзорный орган привлечет к проверке необходимые ведомства. По результатам экспертиз станет ясно, действительно ли на территории генконсульства США зарыт резервуар с неизвестной, возможно, токсичной жидкостью.

Напомним, что американское консульство во Владивостоке закрылось еще в марте 2020-го из-за распространения COVID-19. Изначально работа дипмиссии США в столице Приморья была приостановлена временно. Но в феврале этого года стало известно: вердикт окончательный. В связи с этим решением начиная с 1 апреля консульский округ посольства США в Москве расширен на всю территорию России.

Горожане жалуются на здоровье

О загадочной цистерне, спрятанной под землей на земельном участке, расположенном между жилыми домами на улицах Пушкинской, 34 и Светланской, 109а, непосредственно прилегающем к генконсульству США, корреспонденту рассказал Анатолий Иванович (по просьбе героя фамилию не указываем), проживающий недалеко от здания американской дипмиссии. Указанная территория площадью 220 кв. метров с кадастровым номером 25:28:010016:41 принадлежит администрации Владивостока. Участок обнесен забором и использовался американцами как площадка для погрузочно-разгрузочных работ.

В свою очередь, о существовании подземного хранилища топлива Анатолий Иванович узнал от близкого друга, много лет проработавшего в генконсульстве. Приятель сообщил ему по секрету, что американцы еще в 90-х годах прошлого века закопали на своей территории емкость вместимостью более 33 тонн. Как уверял товарищ, сотрудники дипмиссии сделали это незаконно, без разрешения и уведомления администрации города, без соблюдения необходимых госстандартов безопасности. И сейчас в цистерне, по его словам, около 15 тонн дизельного топлива. Или чего-то другого. Техническое состояние самой емкости ни разу не исследовалось. Поэтому сегодня никто не знает, вытекает из нее жидкость или она до сих пор герметична.

– Когда я узнал о цистерне, стал самостоятельно мониторить ситуацию. Прежде всего существование подземного бака я связал со своим здоровьем, которое за последние годы заметно ухудшилось, – возмущается Анатолий Иванович, кстати, бывший кадровый военный. – Возможно, на это повлияли испарения жидкости, находящейся в ней. У меня стала часто болеть голова, хотя до этого такой проблемы не было. Соседи тоже жалуются на частые головные боли. По большому счету, в историческом центре Владивостока американцы оставили после себя бомбу замедленного действия. Если ее не ликвидировать, то рано или поздно она рванет, тогда нам мало не покажется. Я считаю, что в данной ситуации не только нарушаются гражданские права всех жителей Владивостока, проживающих рядом со зданием бывшего генконсульства США, но и попраны законы Российской Федерации и Приморского края.

Чтобы устранить опасную проблему и призвать американцев к ответу, неравнодушный Анатолий Иванович 11 марта 2021 года проинформировал Ростехнадзор и прокуратуру Владивостока о нахождении цистерны с неизвестной жидкостью на заднем дворе бывшего генконсульства США. И уже 12 марта получил ответ из Дальневосточного управления Ростехнадзора о том, что данная служба занимается опасными производственными объектами в объемах более 1000 тонн. То есть 15 тонн неизвестной жидкости ведомство не заинтересовали. Анатолию Ивановичу порекомендовали обратиться в Главное управление МЧС России по Приморскому краю, что он и сделал. Кроме того, 15 марта 2021 года подготовил и направил письмо с соответствующим текстом в Прокуратуру Приморского края.

Отписки есть, дела нет

Далее началась игра в пинг-понг. 17 марта 2021 года заявление Анатолия Ивановича из ГУ МЧС России по Приморскому краю перекочевало в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора. Как было указано в ответе на его обращение, «в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», вы, уважаемый, обратились не по адресу.

18 марта 2021 года управление Росприроднадзора направило копию обращения Анатолия Ивановича в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, ссылаясь на нормы ст. 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Также 18 марта 2021 года заявитель получил ответ из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», где было сказано, что в их компетенцию не входит проведение проверок в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Лед тронулся

Первое движение в этой истории сделало краевое МЧС, направив письмо в представительство МИД России во Владивостоке с информацией о существовании загадочной цистерны. В свою очередь, представительство МИД направило запрос американским коллегам, до сих пор работающим в столице Дальнего Востока, с просьбой прояснить ситуацию и пустить проверяющие органы на территорию закрытого генконсульства США, находящегося под охраной.

А пока надзорные и контролирующие органы перебрасывают друг другу запросы Анатолия Ивановича, ссылаясь на различные нормы федеральных нормативных актов и законов, фактически уклоняясь от проведения проверки заявления по факту возможного нарушения американской стороной законодательства РФ, опасная бочка с неизвестной жидкостью, возможно, по-прежнему спрятана под землей. Так что жители улицы Пушкинской, с которыми разговаривал корреспондент, крайне обеспокоены таким соседством. Не дождавшись помощи от местных инстанций, они с Анатолием Ивановичем готовят коллективное обращение в федеральные органы власти. Чтобы ситуация с подземной цистерной не была «замылена» и забыта, как это обычно случается, а посол США извинился перед жителями краевого центра за недипломатическое поведение своих соотечественников, бывших сотрудников генконсульства США во Владивостоке.

Как стало известно, в ближайшее время краевой прокуратурой совместно с уполномоченными ведомствами будет организована проверка законности размещения подземного резервуара с топливом на территории генерального консульства США во Владивостоке.

Сергей КОЖИН

Фото Алексея ВОРОНИНА