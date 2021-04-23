До Морского кладбища будет ходить автобус С 26 апреля по 16 мая во Владивостоке будет организована работа специального маршрута № 6 «Луговая – Морское кладбище». Об этом сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока.

Посадка пассажиров в автобус на площади Луговой будет осуществляться в начале площади, на остановочных пунктах маршрутов № 39 и 31К.

Время отправления с пл. Луговой: 9.00, 10.20, 11.40, 13.00, 14.20, 15.40, 17.00, 18.20.

С Морского кладбища: 9.40, 11.00, 12.20, 13.40, 15.00, 16.20, 17.40, 19.00.

В родительский день и накануне его – 8, 9 и 11 мая – количество рейсов будет увеличено.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru