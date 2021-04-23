В Приморье проверят условия проживания вдов фронтовиков Решение было принято в ходе совещания председателя правительства Приморского края Веры Щербины с министерством труда и социальной политики, представителями Следственного комитета РФ и прокуратуры Приморья, сообщает пресс-служба правительства региона.

На этой неделе в социальные сети попало сообщение о ненадлежащих условиях проживания вдовы ветерана Великой Отечественной в селе Прохладном Надеждинского района. Пожилая женщина живет в ветхом доме вместе с сыновьями, но не получает от них должного ухода. Вера Щербина поручила оказать вдове необходимую помощь и в случае желания пенсионерки перевести ее в специальное учреждение.

Председатель правительства отметила, что нужно немедленно реагировать на поступающие сигналы о проблемах в семьях ветеранов и «детей войны».

И поручила министерству социальной политики в срок до 15 мая провести мониторинг всех представителей этой категории граждан – удостовериться, что пожилые приморцы живут в надлежащих условиях и получают необходимый уход.

Всего на сегодняшний день в крае насчитывается 2808 вдов и вдовцов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также супругов умерших инвалидов и участников боевых действий.

«Очень плохо, что у нас сложилась такая ситуация – ветеранов, их вдов или вдовцов, «детей войны» не так много в Приморье. Мы должны четко понимать, что происходит в их семьях, нужна ли им помощь. Когда есть сигналы, что в семье проблемы, следует немедленно на эту информацию реагировать», – заявила Вера Щербина.

Отдел новостей «В»