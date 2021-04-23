Группа «Мираж» будет петь на набережной В честь Дня Победы администрация Владивостока готовит для горожан обширную культурную программу, сообщает пресс-служба мэрии.

Праздничные мероприятия пройдут в городских скверах – Адмиральском, Пушкинском, Суханова, Театральном. Но основные – после военного парада – состоятся 9 Мая на набережной Спортивной гавани. Концертная программа здесь начнется в 12.00 и будет идти до самого вечера.

В 21.00 для жителей и гостей Владивостока будет петь российская музыкальная группа «Мираж». Многие знают ее по песням «Музыка нас связала», «Я больше не прошу», «Наступает ночь» и т.д. А потом будет красочный фейерверк.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru