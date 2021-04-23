Победим пандемию, разовьем инфраструктуру Власти Приморья намерены воспользоваться новыми мерами по развитию экономики, озвученными главой государства.

В среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Во многом оно было посвящено насущным вопросам: борьбе с бедностью, развитию социальной сферы, обновлению инфраструктуры. Губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал ряд инициатив главы государства, которые помогут развитию региона.

Как и ожидалось, свою речь президент РФ начал с темы борьбы с коронавирусом. Владимир Путин отметил, что система здравоохранения достойно справилась с этим вызовом, но напомнил: пандемия COVID-19 еще далека от завершения. Глава государства призвал граждан не терять бдительность и сделать прививку от опасного заболевания. Ускорить темпы вакцинации – одна из задач, которая сейчас стоит перед регионами.

– Двигаемся планово, вакцина поступает в лечебные учреждения края, – прокомментировал ситуацию в Приморье губернатор Олег Кожемяко. – Сейчас нужно эту работу усилить, в период прививочной кампании от клещевого энцефалита кто-то решил перенести прививку от коронавируса на лето. Но мы должны создать все условия, чтобы человек мог привиться и легче перейти осенний порог заболеваемости. За лето нужно максимальное количество людей провакцинировать. Добавим, что наш регион уже получил более 116 тысяч доз отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Более 88 тысяч приморцев сделали одну, а почти 59 тысяч – две прививки от COVID-19. Параллельно с наращиванием вакцинации регион займется решением другой поставленной президентом задачи – повысить охват населения диспансеризацией, закупив 15 мобильных диагностических комплексов в дополнение к 8 имеющимся.

Кроме того, Приморье может рассчитывать на 40-50 новых машин скорой помощи в рамках федеральной программы.

Говоря о восстановлении экономики России после коронакризиса, Владимир Путин отдельно остановился на перспективах туристической отрасли, выразив уверенность в том, что после завершения пандемии в Россию вновь поедут миллионы туристов. Однако пока ставка делается на внутренний туризм, поэтому крайне важным стало продление программы туристического кешбэка до конца 2021 года. Напомним, что программа дает возможность гражданам возместить до 20 % от суммы затрат на отдых внутри страны. По мнению губернатора Приморья Олега Кожемяко, это одна из наиболее эффективных мер стимулирования туристических поездок по России. К слову, буквально за день до послания глава нашего региона озвучил инициативу по продлению программы туристического кешбэка на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт».

– Это хороший механизм для того, чтобы увеличить турпоток в Приморье. Многие дальневосточники выбирают наш регион местом отдыха. Но пока у нас еще не совсем совершенная инфраструктура, нет дорог к популярным местам в Хасанском районе, Находкинском городском округе, в целом по побережью. Предложенный президентом механизм позволит развивать туристические базы и соответствующую инфраструктуру, – уверен Олег Кожемяко. – Необходимо вводить налоговые льготы для туристической отрасли, особенно по развивающимся регионам. В силу короткого турсезона и большой долговой нагрузки на инвестора нужно использовать инфраструктурную поддержку для туристических направлений. Решения, озвученные президентом, вселяют уверенность, что правительство РФ подготовит широкий комплекс мер по развитию туризма, в том числе те, что накануне обсуждались на комиссии Госсовета.

Помочь развитию инфраструктуры призван и другой инструмент, о котором рассказал Владимир Путин, – бюджетные кредиты по ставке не более 3 % годовых со сроком погашения не более 15 лет. Правительство Приморского края подготовит проекты для получения таких кредитов, подчеркнул Олег Кожемяко.

– Вселяет уверенность возможность получить кредит на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства, развитие туризма, строительство социальных объектов в местах комплексной застройки. Это позволит снизить стоимость квадратного метра, развивать жилищное строительство. Как только подготовим проекты, которые должны пройти федеральную экспертизу, сразу представим их в правительство России и поэтапно начнем реализовывать, – обозначил губернатор Приморья. Отметим, что шансы региона на получение бюджетных кредитов от федерального центра довольно высоки – объем госдолга Приморья в 2020 году снизился, несмотря на пандемию, а коммерческие кредиты для покрытия дефицита краевого бюджета не привлекались.

Отдел политики «В»

Фото с сайта kremlin.ru