«Последнего из удэге» будет читать весь край. Вслух К 120-летию Фадеева Чугуевка ждет в гости внучку писателя и героев фильма «Молодая гвардия»

«Александр Фадеев. «Последний из удэге». Читаем роман» – так называется большая акция, стартовавшая в минувшее воскресенье в Приморской краевой публичной библиотеке имени Горького.

Это беспрецедентное литературное событие, охватившее несколько районов Приморья, посвящено 120-летию автора знаменитых романов «Разгром» и «Молодая гвардия», которое отмечается в декабре 2021 года. По словам директора библиотеки Александра Брюханова, руководителя данного проекта, акция стала первым шагом по «возвращению» выдающегося русского и советского писателя, который для многих читателей сегодня неизвестен и незаслуженно забыт.

– Весь год мы будем говорить о Фадееве, о том, что это была за личность, какие замечательные книги он написал, которые сегодня, к сожалению, подверглись какой-то неверной переоценке временем. Мы в библиотеке будем делать все от нас зависящее, чтобы современный читатель, который ищет общения с книгой, обратил внимание на творчество Фадеева, оценил большой путь этого человека, проделанный из маленького села Чугуевка в огромный мир литературы, – рассказал Александр Брюханов на презентации проекта.

Чтецкая акция стартовала одномоментно в муниципальных библиотеках Владивостока, Партизанска, Большого Камня, Лучегорска, Чугуевки, Тернея и Шкотово. Главы из романа «Последний из удэге» читали для слушателей известные в Приморье и конкретном населенном пункте люди.

На площадке краевой библиотеки первые шесть глав романа «Последний из удэге» читали заместитель председателя правительства Приморского края, министр культуры и архивного дела Елена Бронникова, мэр Владивостока Олег Гуменюк, глава администрации Чугуевского муниципального округа Роман Деменев, преподаватель Школы международных и региональных исследований ДВФУ кандидат филологических наук Ирина Фадеева, ведущий сотрудник Института истории, археологии, этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН кандидат исторических наук Галина Ермак, шеф-редактор еженедельника «Аргументы недели» в Приморье» Сергей Семенов и артист Приморского академического театра драмы имени Горького народный артист РФ Владимир Сергияков.

В дальнейшем предполагается участие в проекте губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Столь представительный форум чтецов свидетельствует о важности мероприятия, географию которого определила многоплановость эпоса Фадеева, охватывающего жизнь всех социальных групп революционного Приморья. События неоконченного романа происходят в местах, хорошо узнаваемых приморскими читателями. Именно поэтому участниками акции станут жители территорий, описанных в книге либо связанных с жизнью ее автора. Можно сказать без пафоса, что читать «Последнего из удэге» будет весь край.

Центральные библиотеки всех муниципальных образований уже получили фрагменты книги, равные по объему примерно двум-трем страницам романа, или 10-12 минутам чтения, записанного на видео. Видеосъемка – обязательное техническое условие проекта. Впоследствии из записанных фрагментов будет смонтирована полная видеоверсия прочитанного романа, которую разместят на сайте библиотеки имени Горького.

– За время акции будут прочитаны все четыре части «Последнего из удэге». Книга специально адаптирована для нашего проекта. Роман не окончен, его многие сюжетные линии лишь намечены, их герои только обозначены. Не все в романе стягивается в единый сюжетный путь. От многих страниц координаторы проекта отказались. Тем не менее чтецкую версию романа это не обедняет. Его эпическая тема сохранена. Хочется думать, что в чтении она приобретет еще большую значимость и актуальность, – рассказал Александр Брюханов.

Итоги литературной акции «Александр Фадеев. «Последний из удэге». Читаем роман» подведут в сентябре. Но на этом празднование Года Фадеева в Приморье не заканчивается. Во Владивостоке научной и культурной общественностью будут организованы «Фадеевские чтения» с подробным разбором его произведений. В планах издание карты «Приморье Александра Фадеева», на которой будут отмечены все места, упомянутые в повестях и романах прозаика. Также по инициативе главы Чугуевского муниципального района Романа Деменева и сотрудников Дома-музея Александра Фадеева в Чугуевке планируется издание самой первой и малоизвестной повести писателя «Разлив», увидевшей свет еще до выхода романа «Разгром». Ее уникальность в том, что персонажи «Разлива» – реальные жители Чугуевки, даже фамилии настоящие. Не исключено, что их потомки до сих пор живут в тех местах.

Но и это еще не все. Как рассказал Роман Деменев, осенью Чугуевский муниципальный район ждет в гости известных людей из побратимского Черноморского района Крыма, а также родственников Александра Фадеева, в том числе его внучку Марию. Они уже дали свое согласие на приезд. Кроме того, в Чугуевке, на родине писателя, ждут молодых актеров, сыгравших в сериале «Молодая гвардия», вышедшем на экраны ТВ в 2015 году.

Сергей КОЖИН

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