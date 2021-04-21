Все в сад! В минувшее воскресенье члены клуба «Садовод» из Лесозаводского района побывали в семейном саду «Династия» в поселке Трудовое под Владивостоком, встретились с его главой – ученым агрономом Анатолием Шагиахметовым.

Заметим, были опасения, что поездка сорвется, но она состоялась. Даже автобус районная администрация выделила. Пример показательный: садоводам надо быть активнее, стучаться в открытые и закрытые двери. Есть шанс, что достучитесь.

Много полезного узнали гости от Анатолия Миргасимовича, нашли ответы на интересующие их вопросы. Порадовал богатый ассортимент саженцев яблонь, груш и других плодовых. Питомниковод не ограничивается традиционными сортами, испытывает много новинок, и ему есть что порекомендовать для посадки в дачном и приусадебном саду. Высоким качеством рассады и разнообразием сортов привлекла земляника садовая. Сказывается применение эффективной технологии сохранения посадочного материала этой ягодной культуры, которая отработана в «Династии».

Сейчас самое время приобретения саженцев для собственного сада. Их можно найти на рынках или в специализированных магазинах. Но, как мы уже рассказывали, самое надежное – приобретать посадочный материал у производителей, одновременно получая необходимые рекомендации и полезные консультации.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»