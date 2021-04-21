Не доводите актинидию до слез Недавно мы рассказывали вам, уважаемые читатели, об актинидии – сегодня многие садоводы разводят любимый дальневосточниками кишмиш. Для тех, кто интересуется плодами этой лианы, дадим еще немного полезной информации.

Обрезка

Весна, особенно апрель, – это время обрезки многих плодовых и декоративных культур. Однако специалисты предупреждают, что актинидия не относится к тем культурам, которые можно резать весной, потому что она очень сильно начинает плакать, и это сокотечение может продолжаться до самой зимы.

Актинидию сорта коломикта рекомендуют резать во время уборки урожая. Это удобно, потому что плодоносный побег плодоносит один раз. На следующий год он не нужен. Так что мы срезаем ветку с плодами, то есть одновременно собираем плоды и обрезаем то, что для растения в следующем году будет уже лишним. Так же можно резать и сорта аргута и полигама.

Второй срок обрезки – это когда весной естественный плач уже закончился и появились листья. Обрезать нужно и мужские, и женские растения.

Актинидии требуется ежегодная обрезка, как любому плодовому дереву. Необрезанное растение дает меньше плодов, потому что распустившиеся цветы закрыты массой листвы и пыльца туда попасть не может, а значит, ягода не завязывается. Не попадает туда и свет. Куст превращается в сплошные заросли. Этот зеленый барьер не пробить, если растение долго растет без обрезки.

Выращивать актинидию лучше на шпалере, чтобы можно было разобраться с обрезкой и с массой побегов.

Размножение

Если говорить о посадке актинидии, то это нужно делать весной.

Проще всего размножать актинидию, делая так называемые китайские отводки, как мы размножаем крыжовник или смородину: пригибаем веточку, прикапываем. Это даст стопроцентный результат. Единственное – нужна защита от вездесущих котов.

Размножение зелеными черенками тоже дает почти стопроцентный результат. Если поддерживать высокую влажность воздуха, тогда черенки легко укореняются.

Сложнее с одревесневшими черенками. Во-первых, их нужно защищать, чтобы, повторимся, их не выкопали кошки. Одревесневший побег нужно укоренять в воде, чтобы стартанула почка и пошел развиваться побег, а потом нужно посадить черенок в землю так, чтобы место, откуда пошел зеленый побег, касалось почвы. И в этом месте появятся корни. То есть будет укореняться не прошлогодняя лоза, а именно молодой зеленый побег, у основания которого со временем появляются корни. При посадке это место нужно окучить.

Сажать укорененные черенки нужно не на солнцепеке. Их притеняют и опрыскивают водой: дают влагу, пока растение будет наращивать корневую систему и наберется сил.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»