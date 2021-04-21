Меняем Адретту на Казачок? Старая добрая Адретта остается любимым сортом многих дачников. Стоит ли изменить привычкам и выбрать новый сорт? Могут ли ученые предложить сорта, способные конкурировать с Адреттой?

На эти и другие вопросы отвечает заведующий отделом картофелеводства и овощеводства ФГНБУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени Чайки» Дмитрий Волков.

– Мы уже рассказывали читателям, что в прошлом году в Партизанском районе в КФХ Морозовых прошли испытания 27 сортов картофеля…

– Главная цель этого эксперимента – поиск наиболее перспективных сортов. Лучшим стал немецкий сорт Лили. Но есть повод для гордости: вторым оказался Смак – сорт, выведенный в нашем научном центре. Хорошо показали себя и такие сорта, как Казачок и Приморская Заря, также полученные приморскими учеными.

– Этот эксперимент делает новые сорта доступными для дачников?

– Конечно, совсем новые сорта, такие как Индиго, Кармен, Прайм, пока не допущены к использованию в нашей зоне, потому что находятся на государственном сортоиспытании. Ведь сорту невозможно дать объективную характеристику по результатам одного года. Но в коллекции федерального центра имени Чайки все эти сорта есть, со временем мы сможем дать объективную оценку по их возделыванию. А по четырем нашим сортам – Янтарь, Дачный, Смак, Казачок – уже ведется семеноводство. Семенного материала достаточно, чтобы обеспечить и население, и фермерские хозяйства края. Приморские производители семян готовы сегодня предоставить дачникам и такие сорта, как Юбиляр, Жуковский, Гала, Метеор, Лили и Ред Леди.

– Предъявляют ли дачники к сортам картофеля особые требования?

– Конечно! Для них важна урожайность, но не менее важны и вкусовые качества. Зачастую предпочтение отдается желтой мякоти, картофель должен быть рассыпчатым, развариваться. Сорта Смак и Казачок отвечают всем этим требованиям. Они устойчивы к болезням, имеют высокую урожайность. И если до сих пор эталонными сортами у нас были Адретта и Сантэ, то наши сорта по вкусовым качествам им не уступают, а еще имеют повышенное содержание сухого вещества и нетемнеющую мякоть. Сорт Смак мы позиционируем как аналог Адретте, но по сравнению с ней он более урожайный и более устойчивый к грибным патогенам, к переувлажнению. Сорт Казачок отвечает и другим обязательным требованиям: имеет привлекательный вид, неглубокое залегание глазков, повышенное содержание сухого вещества и крахмала. Один куст дает 15-17 клубней, клубни достаточно крупные.

– А какие сорта вы бы выбрали для себя?

– Возделывать даже на даче нужно не менее двух-трех сортов. Сорта должны быть разной группы спелости. Из ранних я бы выбрал Метеор и Колымский. Из поздних взял бы Смак и Казачок. Они стабильны – дают хороший урожай вне зависимости от погодных условий.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»