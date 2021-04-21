«Великий Гэтсби»: уроки великого мечтателя Приветствую вас, дорогие мои читатели! Сегодня вашему вниманию будет представлена очень сильная книга – книга о чистой любви, ради которой сворачивают горы. Встречайте, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и его «Великий Гэтсби» (16+)!

Я уверен, что этот роман исключительно полезен в первую очередь для подростков. Он очень многому учит, повествует о важных вещах. Потому и бессмертна классика, чья актуальность не иссякнет никогда.

Автор, по моему мнению, безупречно показал две стороны одной медали: блеск и помпезность богемного общества с его светскими беседами под звон бокалов и глубокую бессмысленность происходящего на этих празднествах. Окружение – это всегда лишь декорация.

Книга мотивирует и вдохновляет на достижение более важных целей в жизни. И, кроме того, учит правильному отношению к деньгам, доказывая, что сами по себе они не значат ровным счетом ничего.

Как же близки нам, сегодняшним, эта интрига, эта ирония судьбы, моральный выбор и жизненные уроки – это наша повседневная жизнь, которой мы перестали придавать значение. А Фицджеральд показывает нам иную сторону известных всем явлений обыденности. Что уж говорить о любви и изменах, дружбе и вражде…

Кстати, интересная история произошла и с самим писателем. Будучи не очень состоятельным молодым человеком, он влюбился в девушку, которая заявила ему, что не собирается связывать свою жизнь с человеком без хорошего достатка. Спустя время, когда «Великий Гэтсби» стал бестселлером, эта меркантильная особа все же стала женой писателя. Однако…

При чтении романа постарайтесь изучить внутренний мир героев. Кто из них окажется настоящим в этом мире роскоши, пышности и масок? Что вокруг подлинное, а что может расплавиться, как воск? Эти вопросы будут сопровождать вас на протяжении всей книги.

Я бы советовал прочитать ее каждому, в каком бы возрасте она ни попала в ваши руки. Главное при этом – решиться проследовать в дальние скрытые комнаты по мрачным и путаным коридорам человеческой души.

Главный герой романа – рыцарь, но не для светской публики, а для сильной любви. Горячо рекомендую пройти вместе с ним весь его путь, чтобы уловить ключевую мысль: не существует достойных людей, которые заслуживают того, чтобы их боготворили. И это хороший показательный пример того, на что готов пойти мужчина ради любимой (спойлер: на все!).

Если вы давно мечтали найти историю, которая покажет вам истинное проявление любви и ненависти, беспомощности и силы, дружбы и вражды, то эта книга точно для вас…

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Ваш друг и проводник в мир современного чтива Лев