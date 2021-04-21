От клещей решили избавиться до Радоницы Началась акарицидная и дератизационная обработка лесных зон Владивостока. В первую очередь работы будут проведены на кладбищах. После чего приступят к обработке территорий скверов.

Так как впереди массовые посещения мест захоронений, было принято решение начать обработки раньше, сообщает пресс-служба мэрии. Как уточнили в городской администрации, Лесное кладбище уже обработали 19 и 20 апреля. С 21 по 23 апреля работы пройдут на Морском, 27 апреля – на кладбище Аякс, а 3 и 4 мая – на Центральном. Сроки могут быть продлены в случае дождей, в это время обработки запрещены, подчеркнули специалисты управления дорог и благоустройства.

Общая площадь обрабатываемой территории составит свыше 3 миллионов квадратных метров. Акарицидная и дератизационная обработки будут также проведены в ландшафтно-парковой зоне ДВФУ (26 и 27 апреля), в сквере имени Суханова (28 апреля), в парке им. С. Лазо на станции Санаторной (28 апреля), в парках Минного городка (29 и 30 апреля) и Покровском (28 апреля). Обработки будут проводиться в два периода. Второй этап запланирован на период с 22 по 29 июля.

Напомним, что во время проведения работ находиться на данных территориях запрещено. Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к мероприятиям по проведению обработки и в эти дни воздержаться от посещения указанных территорий.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru