Приморским фотографам предлагают навести резкость глубине Меньше месяца остается до конца приема заявок на Дальневосточный фотоконкурс «Глубина резкости». Организаторы приглашают попробовать свои силы всех, у кого есть интересные снимки, сделанные в регионе с 1 января 2020 года по 1 мая 2021-го. Работы принимаются до 10 мая, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как уточнили в Приморском краевом центре народной культуры, в конкурсе приняли участие уже около 100 фотографов из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской и Амурской областей и Республики Саха (Якутия).

«Особенность фотоконкурса «Глубина резкости» – в возможности заявить о себе участнику с любым уровнем мастерства. Победителями прошлых лет становились даже те, кто камеру в руках держал не более года. Организаторы объясняют это просто: судьи оценивают снимки, не зная авторов. Исключается возможность присудить призовое место по знакомству или за прошлые заслуги. (И во время бела дня – ох, измучают меня. – См. стр. 2.) А хорошие кадры видно сразу: они цепляют, хоть и не всегда сделаны на хорошую камеру или продуманы до мелочей», – отметили специалисты.

По итогам конкурса будет сформирована выставка и создан альбом «Лучшие фотографии Дальнего Востока – 2021».

Выставка торжественно откроется в августе во Владивостоке, а затем в течение года ее увидят еще в нескольких городах Дальнего Востока.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru