Сопротивляйтесь встречному ветру Что нужно делать, чтобы на склоне лет не впасть в беспамятство

Многие смотрели мелодраму «Дневник памяти», в которой герой снова и снова прочитывает своей жене историю их любви, а та лишь в краткие минуты просветления вспоминает, кем приходится ей этот человек, после чего вновь впадает в беспамятство. Таких историй хватает и в жизни, только без голливудского лоска. А причина их – болезнь Альцгеймера и развивающаяся деменция.

В разговорах знакомых или друзей можно часто услышать рассказы о том, как их родители забывали их имена, ели сырые пельмени прямо из морозилки или пытались сбежать из дома, потому что за ними «кто-то гонится». Или, приехав в очередной раз в гости к любимой бабушке, вдруг замечаешь: с ней что-то не то. Беспорядок, неопрятность и забывчивость могут быть первыми сигналами прогрессирующего старческого слабоумия. И хотя проблема эта уже давно не новая, многие до сих пор стесняются обращаться к врачу, заметив за собой некоторые «странности».

Что-то с памятью моей стало…

В медицине деменцией называют состояние, при котором ухудшается память, утрачиваются ранее приобретенные навыки, качество мышления и способность к адекватному восприятию реальности. Изменения в поведении человека наступают постепенно, и распознать их на начальном этапе бывает практически невозможно. Ведь, как отмечает доктор медицинских наук профессор департамента клинической медицины ДВФУ Кирилл Косилов, забыть ключи в дверях или название любимой книги мы можем как в 70 лет, так и в 25.

– В геронтологии (наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения. – Прим. ред.) есть такое выражение: «Ветер после 30 всегда встречный, причем чем дальше плывем, тем сильнее он становится». Наши предки жили до 35 лет, 40-летние считались ветхими старцами и не доживали до болезней сердца, опухолей и диабета. Сейчас же мы живем до 75 и больше платим за «лишние» годы не только деменцией, но и целым букетом хронических заболеваний. Теперь нам необходимо не просто плыть по течению, а постоянно контролировать здоровье, чтобы еще на ранних стадиях выявлять все заболевания, – говорит профессор Косилов.

Деменция является и одним из проявлений другого заболевания – болезни Альцгеймера. По данным медиков, сегодня в России от нее страдает более 1,8 млн человек, около 3 % из них – люди до 65 лет. После этого возраста болезнь у пациентов диагностируют все чаще, и к 85 годам уже около 40 % людей страдает от старческого слабоумия. При этом шесть из десяти случаев Альцгеймера диагностируются у женщин.

Внимательно следить за состоянием своего здоровья Кирилл Косилов советует уже с 40–45 лет. И дело не только в работе памяти, но и в раннем выявлении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Если вы стали замечать за собой или своими близкими резкие перепады настроения, забывчивость, потерю личных вещей, особенно в том случае, когда они лежат буквально перед носом, стоит обратиться к специалисту.

– Профессиональный диагноз ставится невропатологом или геронтологом при наличии объективных клинических симптомов. В настоящее время для диагностики используется нейротомография, исследование спинномозговой жидкости и отложений в головном мозге, иногда также проводятся исследования уровня тиреотропного гормона, витамина В12 и некоторые другие тесты, – рассказывает профессор Косилов.

Научные доказательства

В последнее время медики отмечают омоложение старческого слабоумия: увеличивается процент заболевших в возрасте до 70 лет. Этот процесс специалисты связывают с образом жизни современного человека. К факторам риска относят отсутствие достаточной физической и умственной нагрузки, интеллектуальной деятельности, злоупотребление пищей с избытком тяжелых жиров.

Нет профессий, которые бы напрямую способствовали развитию деменции, однако доктор Косилов утверждает: если жизнь и работа человека связаны с малоподвижным образом жизни, это увеличивает риск развития слабоумия.

На состоянии мышления современных пенсионеров сказывается и то, что многие из них активному досугу предпочитают телевизор или просмотр сериалов в Интернете. В журнале «Наука и жизнь» было опубликовано исследование, к которому привлекли людей от 18 до 30 лет. В течение 25 лет у них регулярно спрашивали, сколько времени они проводят за просмотром телевизора, занимаются ли они физическими упражнениями. Через 25 лет им предложили пройти тесты, определяющие скорость усвоения информации, вербальную память и способность планировать собственную деятельность. В результате было выявлено: те, кто проводил перед телевизором по три и более часа ежедневно, в тестах на умственные способности показали результаты ниже прочих. Те, кто мало упражнялся, показывали неважные результаты в каком-то одном из тестов.

Получается, что чем менее подвижный образ жизни ведет человек, тем больше у него шансов в старости впасть в забытье. При этом, хотя болезнь Альцгеймера рассматривается как генетическое заболевание и профилактики для него не существует, активная интеллектуальная деятельность, контроль уровня холестерина и артериального давления позволяют снизить скорость развития деменции другого происхождения.

Напряги извилины

Одним из самых простых, но действенных методов тренировки умственной деятельности остается чтение. Известный ученый доктор филологических и биологических наук Татьяна Черниговская утверждает, что это сложнейший процесс, во время которого задействуется множество зон мозга. Ведь мы должны не только воспринять напечатанные на бумаге буквы, но и мысленно произнести их, а также вспомнить значение прочитанного слова. Однако читать нужно правильную литературу.

– Если мы будем читать дайджесты или комиксы, если вместо великих книг, спектаклей, опер мы будем слушать и читать суррогаты – на что можно жаловаться? Мозг нужно заполнять сложными текстами, он должен быть загружен тяжелой работой. Те, у кого голова все время занята работой, продлевают себе и физическую жизнь, – рассказала Татьяна Черниговская на одном из выступлений.

Если человек уделяет чтению хотя бы 1,5 часа в день, риск развития у него когнитивных нарушений постепенно снижается в 2,5 раза, утверждают ученые из университета Раш в Чикаго. Причем это могут быть не только художественные книги, но и аналитические статьи в газетах и других СМИ. Главное, не просто бегать глазами по страницам, а вдумываться в прочитанное, осмыслять текст. Чтение также способствует снижению стресса и налаживанию сна.

Профилактика помогает

Организм человека – сложный механизм, в котором все процессы взаимосвязаны. Обеспечить себе здоровую старость, комфортное физическое и психологическое самочувствие позволят несколько простых советов.

– Сохранить ясность ума поможет критическое осмысление увиденного, прочитанного, а также деятельностное отношение к окружающей реальности, – уверен профессор Косилов. – Регулярные тренирующие интеллектуальные и физические нагрузки следует проводить с 45 лет. В свой рацион стоит добавить продукты, богатые омега-3 жирными кислотами: рыбу (тунец, сельдь, скумбрию, форель), семена льна, горчичное масло, шпинат, морские водоросли. Все это существенно замедлит неизбежную деградацию и позволит даже в преклонном возрасте жить яркой и продуктивной жизнью на радость себе и своим родным.

Старайтесь нагружать мозг необычными задачами. (Соколины твои очи не дадут мне спать средь ночи – см. стр. 2.) Например, специалисты интернет-портала о деменции Мемини советуют следующие упражнения для тренировки когнитивных способностей:

1. Когда чистите зубы, держите щетку в непривычной для вас руке. Принимайте душ с закрытыми глазами. Это приведет к быстрому расширению части коры головного мозга, отвечающей за тактильные ощущения.

2. Изменяйте привычный порядок дел по утрам: гуляйте с собакой по разным маршрутам, смотрите другие каналы по телевизору, поменяйте очередность действий. Все это выводит мозг из режима «автопилота».

3. Если в вашем кармане есть мелочь, постарайтесь определить на ощупь достоинство каждой монеты. Так как мозг привык воспринимать эту информацию визуально, тренировка сенсорного восприятия усиливает активность коры головного мозга.

4. Читайте газеты. Чтение прессы развивает критическое мышление, заставляет мозг выбирать интересные и неинтересные материалы, воспринимать не только письменную информацию, но и визуальную. А также в отличие от электронных носителей дарит тактильные ощущения.

5. Решайте кроссворды и головоломки. Это обостряет внимание и тренирует память.

Чтобы не обнаружить однажды бабушку в одежде наизнанку, потерявшейся где-то во дворе, оформите ей подписку на газету, водите ее в театр или запишите на фитнес для пенсионеров.

Марина ЗУБКО

Фото с сайта pixabay.com