Приснимся ли мы Тоне однажды? Она «смотрит» на пейзаж за окном, в частности, на стоянку рядом со зданием правительства края. И тут же, на глазах зрителей, «зарисовывает» его, меняя то одну, то другую деталь. Почему глаголы взяты в кавычки? А потому, что она – TONYA – искусственный интеллект. То, о чем мы все уже знаем, но пока не очень себе представляем, что это…

Выставка «Суперпиксели. Видит ли сны Тоня?» (16+), открывшаяся в залах Приморского отделения Союза художников России, впервые предоставляет широкому зрителю возможность познакомиться с тем, как умеет творить ИИ – искусственный интеллект.

TONYA была создана студентами Школы цифровой экономики ДВФУ на основе масштабной нейросети. В нее загрузили картины известных приморских художников: Ильи Бутусова, Евгения и Оксаны Осиповых, Сергея Горбачева, Маши Шебеко, Владимира Погребняка и других.

TONYA проанализировала полученную информацию и попыталась найти в картинах общие подходы и методы, свойственные искусству. А потом создала на полученной основе свои рисунки…

На выставке «Суперпиксели…» представлены и оригиналы – картины тех самых приморских художников, и работы TONYA, и даже она сама. Она в реальном времени на экране показывает, как «видит» город за окном. Это и интересно, и немного пугающе…

Куратор выставки Юлия Климко, директор Художественного музея ДВФУ, на базе которого и воплощалась идея выставки, объясняет: главная ее цель – напомнить зрителям, что искусство не только несет эстетическую функцию, но и является способом познания мира. (Я тебя едва узрел – сильной страстью воскипел. – См. стр. 2.)

– Выставка дает возможность вспомнить творчество ведущих художников Приморья, получить новый опыт, глядя на произведения искусственного интеллекта, и в то же время задуматься о глобальном, – говорит Юлия Климко. – Искусственный интеллект сегодня вызывает страхи, споры, и вообще это острый вопрос, поэтому в наших планах – организация обсуждений, дискуссий, круглого стола.

– Как отбирались работы художников, на основе которых творит TONYA?

– Их выбирала я, как куратор. Да, сегодня человек играет большую роль как минимум в обучении искусственного интеллекта. Скажу больше, работы TONYA, здесь представленные, также прошли отбор, я решала, какие рисунки войдут в экспозицию, а какие – нет. Да, получается, что в конечном счете человек принимает решение, что же увидит зритель. Не TONYA как автор настаивает на своем и заявляет: нет, эту работу показывать не будем, возьмем эту… Но это сейчас. А как будет через 50 лет? Именно поэтому я считаю, что наш проект – не точка, а начало, отправная станция… Вообще, эта выставка заставляет задуматься о многом. Например, о том, что каждый художник – чей-то ученик. Поэтому мы видим в его работах некую преемственность, учитываем ее. TONYA, конечно, не ученик, но некие аналогии просматриваются. И ее работы вполне можно назвать оригинальными. Если художник в течение жизни, как правило, развивает свой почерк, узнаваемый авторский стиль, то TONYA многолика. Она может и так и этак.

Также на экране мы видим, как TONYA работает с загруженным в нее литературным текстом. Подчеркну, что она может работать и с музыкой.

Добавлю, что у нас в планах показать выставку за пределами Владивостока (надеюсь, все получится). Потому что это интересный опыт. Несмотря на то что эксперименты с использованием ИИ не новы, все же мы показали нечто оригинальное.

– А как бы вы сами ответили на вопрос в названии выставки?

– Видит ли Тоня сны? Нет, конечно. Но, возможно, это дело будущего? Мы еще многого не знаем про искусственный интеллект, но и игнорировать его не стоит. Хотим мы того или нет, технологии вошли в нашу жизнь, и нам будет намного проще, если мы все же посмотрим ИИ в глаза.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА