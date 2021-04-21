Удостоверено нотариусом – защищено законом Какие новшества вводит общественный институт, обеспечивающий юридическую силу документов и сделок

Пять лет назад, 26 апреля 2016 года, Указом президента РФ Владимира Путина № 195 в нашей стране был установлен День российского нотариата.

Накануне профессионального праздника об истории и современном развитии правового института нотариата мы беседуем с президентом Приморской краевой нотариальной палаты, членом комиссии по этике Федеральной нотариальной палаты, нотариусом Владивостокского нотариального округа Натальей Егоровой.

Приморский нотариат – крупнейший в ДФО

– Наталья Александровна, с чем связана дата возникновения этого праздника?

– Выбор праздничной даты связан с тем, что 14 апреля (по старому стилю) 1866 года император Александр II подписал «Положение о нотариальной части». Этот документ учредил должность нотариуса, а нотариат стал самостоятельным общественным институтом. Согласно положению 1866 года нотариусы составляли завещания, удостоверяли различные сделки, копии документов.

В 1993 году были утверждены Основы законодательства о нотариате – нормативный акт, на основании которого действует современная система небюджетного нотариата. Так, на сегодняшний день на территории Приморья утверждено 113 должностей нотариусов – это крупнейшее нотариальное сообщество в Дальневосточном федеральном округе.

Ежегодно нотариусами Приморского края совершается около полумиллиона нотариальных действий. В рамках своих полномочий Приморская краевая нотариальная палата осуществляет контроль профессиональной деятельности нотариусов, представляет и защищает интересы нотариусов, оказывает им помощь и содействие в развитии частной нотариальной деятельности, организует стажировку претендентов на должность нотариуса и решает другие задачи.

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с деятельностью нотариусов, граждане всегда могут обратиться в нотариальную палату по телефонам 246-96-38, 261-14-68, наши специалисты подскажут пути разрешения различных ситуаций.

Правовая сила «цифры»

– Прошлый год внес коррективы во все сферы жизнедеятельности. Как пандемия коронавируса повлияла на работу нотариусов?

– Конечно, мы испытали огромные трудности, столкнувшись с этой проблемой. Нотариусы и нотариальная палата были включены в перечень организаций, имевших право работать. Благодаря этому население и организации в регионе были обеспечены квалифицированной юридической помощью даже в самый трудный период ограничений.

Кроме того, пандемия повлияла и на структуру самих нотариальных действий, стало больше, скажем так, цифровых действий. Благодаря удостоверению равнозначности бумажного документа электронному и наоборот стало возможно перевести документ в «цифру» и практически мгновенно передать его в электронном виде в любой конец страны без потери юридической силы. При необходимости можно будет использовать как цифровой документ, так и обратиться к любому нотариусу и перевести его в бумажный вид.

Статистика свидетельствует о значительно возросшем интересе к такому нотариальному действию. Так, если в 2018 году нотариусами Приморского края было переведено в цифровой вид и обратно в бумажный 11092 документа, в 2019-м – 26980, то в 2020 году, когда были введены наиболее жесткие противоэпидемические меры, уже 50422 документа. Это говорит о том, что граждане по достоинству оценили возможность передачи юридически значимых данных в электронном виде через нотариуса, особенно когда важна скорость и нет необходимости покидать место своего нахождения.

Кроме того, 29 декабря прошлого года вступил в силу так называемый закон «О цифровом нотариате», который ввел совершенно новые виды нотариальных действий, предоставляющих возможность получения нотариальных услуг в дистанционном формате.

Такой вариант обращения за нотариальным действием позволяет привлечь к сделке сразу нескольких нотариусов, работающих в разных местах. Получается, что дистанционный формат может быть настоящим спасением в самых разных жизненных ситуациях, когда стороны сделки находятся в разных городах. В любом случае этот формат позволит сэкономить и время, и деньги. При этом стороны договора получают весь спектр юридических и имущественных гарантий, потому что делают выбор в пользу нотариальной формы сделки.

– Каким образом выглядит процедура такого дистанционного действия?

– Порядок совершения сделки в этом случае мало чем отличается для заявителей от стандартной процедуры и не создает им никаких дополнительных сложностей. Участники сделки выбирают удобных для себя нотариусов, которые заранее запрашивают необходимые сведения, делают запросы в государственные реестры и составляют единый проект договора. После предварительного согласования текста документа определяется удобное для всех время удостоверения сделки, которое должно произойти одновременно с учетом разницы часовых поясов.

В ходе заключения сделки обязательно участие всех сторон, которые через специальную зашифрованную систему нотариата связываются между собой по видеосвязи. При этом нотариусы по месту нахождения лиц выясняют реальную волю сторон, осознанность и добровольность их решения, зачитывают текст договора, разъясняют его правовые последствия. Далее каждая сторона подписывает электронную сделку простой электронной подписью на специальном графическом планшете нотариуса. Уже после этого договор удостоверяется усиленными квалифицированными электронными подписями всех участвующих нотариусов. Подписанный документ сохраняется в специальном реестре удаленных дистанционных сделок, где ему гарантируется сохранность и защита от незаконного изъятия, подделки или внесения каких-либо изменений.

Если речь идет о сделке с недвижимостью, нотариус, работавший с ее приобретателем, самостоятельно направляет заявление на регистрацию перехода права собственности в Росреестр в электронном виде. Подтверждение регистрации в этом случае согласно закону новоиспеченный владелец квадратных метров может получить уже через один рабочий день.

Гарантировано QR-кодом

– В последнее время граждане могли обратить внимание на появление QR-кодов на нотариальных документах. Что они означают и какую функцию исполняют?

– Действительно, с этого года на ряде нотариальных актов, таких как сделки, доверенности и ряд других, в обязательном порядке проставляется машиночитаемая маркировка, благодаря которой можно проверить подлинность документа. При сканировании QR-кода вам будет указано, что это за документ, какой нотариус изготовил, реестровый номер и так далее. Это является подтверждением подлинности документа, свидетельствует о том, что он находится в Единой информационной системе нотариата. Каждый QR-код уникален, зашифрован и содержит основные реквизиты документа, при этом он не выдает никакую нотариальную тайну.

Также хочется отметить, что для граждан весьма полезными могут оказаться публичные сервисы нотариата, которые позволяют им удаленно и бесплатно проверить важные юридические сведения и подлинность ряда документов. На сайте Федеральной нотариальной палаты www.notariat.ru размещены реестры уведомлений о залоге движимого имущества, проверки доверенностей, поиска наследственных дел и розыска наследников. Благодаря им заинтересованные лица имеют возможность убедиться в кредитной чистоте приобретаемого автомобиля или другого движимого имущества, защитить себя от поддельных или недействительных документов, узнать, у какого нотариуса заведено наследственное дело.

Действия нотариуса застрахованы

– Как пишут СМИ, в последние годы число случаев мошенничества с жильем возросло. Скажите, может человек, оформляя сделку с недвижимостью через нотариуса, защитить себя от возможных негативных последствий?

– Юридическая чистота сделки – это основное предназначение нотариата. В соответствии с действующим законодательством установлено требование об обязательном нотариальном удостоверении в отношении договоров ренты, сделок с долевой недвижимостью, сделок по отчуждению недвижимости, принадлежащей физическим лицам с особым статусом, таким как несовершеннолетние или ограниченные в дееспособности граждане. В остальных случаях в России к нотариусу можно обратиться по желанию.

Вместе с тем, если люди обращаются к нотариусу, он обязательно проверяет все документы перед сделкой, идентифицирует личности сторон, убеждается в том, что они не действуют под давлением или по принуждению, лично беседует со сторонами, выясняя нюансы и причины сделки. Если сделка не вызывает сомнений, нотариус разъясняет сторонам сложные моменты договора и правовые последствия его подписания. Если же что-то вызывает сомнения, нотариус может приостановить сделку для более тщательной проверки документов или отказать в ее совершении.

Немаловажным преимуществом нотариального удостоверения сделок с недвижимостью является то, что за каждое действие нотариус несет полную имущественную ответственность. На сегодняшний день установлена трехуровневая система страхования ответственности нотариуса, и за ущерб, причиненный по его вине, можно получить полное возмещение.

– Что бы вы пожелали нотариусам в профессиональный праздник?

– Хочется пожелать успешного и логичного реформирования института нотариата, коллегам – с достоинством и гордостью нести ответственное звание, приумножая своим добросовестным трудом и профессионализмом авторитет нотариального сообщества, а гражданам – успехов в решении правовых вопросов, уважения к труду нотариуса и всего самого доброго.

Евгений Сидоров

Фото предоставлено Натальей Егоровой