Жириновский о главном Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 25 апреля 2021 года исполняется 75 лет. Это не просто юбилей политика мировой величины. Эта дата говорит нам: не оскудела еще земля Русская провидцами и патриотами, вся жизнь которых – борьба. Борьба за Россию. За наш народ. Потрясающее свойство лидера ЛДПР: предугадывать исторические события. Он умеет быть провидцем. Его сила в умении разобраться в прошлом, поставить диагноз настоящему и дать прогноз на будущее.

Каким мог бы быть СССР

Мы сохранили бы всю территорию. Нас было бы сейчас 300 млн.

У страны была бы наша мощнейшая экономика, ибо мы были самодостаточны. Советский юг нам давал то, что сегодня везут из Африки, Израиля или из Западной Европы. В СССР на прилавках были отечественные фрукты и овощи. Росли свои хлопок и виноград! Все свое было!

Мы сегодня были бы монополистами на газово-нефтяном рынке! Ведь все залежи России, Азербайджана, Туркмении, Казахстана были бы общим богатством. Саудовская Аравия, Эмираты и Иран – мы всем диктовали бы цены на нефть и газ!

И все люди жили бы в родных местах – не было бы беженцев, мигрантов, не было бы роста преступности. Сколько семей сохранилось бы! Тогда в СССР родилось от смешанных браков 22 млн детей, сейчас еще 22 млн родилось бы – уже было бы почти 50 млн!

Никакого национализма не было бы! Национализм побеждается не насилием, а через смешанные браки. Можно было сделать и быстрее: объявить о создании ГКЧП и в один день преобразовать республики в области, назвать страну «Республика Россия». И никакой федерации!

И стало бы в стране 60 губерний по 5 млн человек. Русский язык – повсеместно как язык межнационального общения и общегосударственный. Хотите изучать другие языки? Сами выбирайте: хотите два, хотите три изучайте. Никаких ограничений для использования местных языков.

Ниоткуда мы выводить войска не стали бы. Восточной Европе сказали бы: «Любые политические режимы устанавливайте, но русская армия останется и будет снабжаться за ваш счет. Вы воевали за Гитлера! Поэтому должны ответить за это. Армия русская будет стоять, чтобы никто больше к нашим границам не подошел».

На базе бывшей КПСС создали бы две политические партии – социал-демократы и консерваторы. Двухпартийная система – две фракции в парламенте. Парламентское большинство выбирает министров. Нет большинства – создается коалиционное правительство. Так во всем мире. И никакого разгула войск НАТО на наших границах – все сидели бы и молчали в Западной Европе.

Довели бы до ума столыпинский вариант земельной реформы. Раздали бы землю для индивидуального жилья, чтобы укрепить деревню и малые города. Освободили бы всех, кто захотел иметь дело с землей, от налогов, помогли бы построить дома.

Это дало бы резкий рост производства сельскохозяйственной продукции. Из полуголодной страны мы уже лет через 20 превратились бы в мирового экспортера продовольствия!

Была бы великая страна. Никаких беженцев, никакой преступности. Часть офицеров перешли бы в новые полицейские службы, чтобы навести порядок – бороться с террористами и бандитами. В том числе и за рубежом страны.

ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ!

Мы требуем все экзамены отменить! И ОГЭ, и ЕГЭ!

Ведь они разрушают систему образования. Зачем тогда нужны контрольные? Зачем учителя нужны? Пришел в школу, сдал тесты и получил диплом. Зачем учиться 11 лет, когда за несколько месяцев можно натаскать любого на сдачу тестов?

Какое будет образование у такого выпускника? Очень и очень плохое. У нас сегодня мест в вузах больше, чем абитуриентов. Исключение – Москва. Поэтому и придумывают разные степени отбора. Не надо всех готовить для поступления в столичные вузы! Просто дайте возможность учиться по месту жительства, тогда нам не надо будет столько общежитий в больших городах.

Всех примите! И за год студенты увидят, туда ли они попали, куда хотели. И сами «отсортируют» себя: кто-то останется, кто-то уйдет. Поэтому надо убрать экзамены полностью.

Я повторяю еще раз: экзамен ничего не дает! Прекратите издеваться над детьми – дайте им возможность самим определиться с профессией.

У нас полно вузов, которые учат на те профессии, на которые спроса не будет в ближайшие десять лет! Вы для кого готовите специалистов?!

Поэтому пусть все поступают без всяких экзаменов. Надо только помочь им с профориентацией, объяснить специфику будущей работы.

Нам нужны инженеры, специалисты в сфере высоких технологий. Эти отрасли наиболее важны для России.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЕЗДИТЬ БЕСПЛАТНО

Я любил ездить. На автобусе, трамвае, троллейбусе…

В детстве ехал по маршруту до конца, мне было интересно. Мальчишки в футбол играли, а я ехал, смотрел на пейзажи за окном, слушал разговоры взрослых. Но денег-то у меня не было. Ездил зайцем. И иногда меня ловили кондукторы и высаживали.

Хочу обратиться к власти, к чиновникам. Если вы не можете дать детям полноценные завтраки и обеды в школе, не можете дать билет в театр или музей, то пусть хоть бесплатно едут на нашем транспорте.

Родители! Подумайте о том, чтобы у ребенка всегда было в кармане немножко денег на проезд. А еще лучше – купите им проездные.

Даже из поезда нельзя высаживать! Пожалуйста, возьмите паспорт, запишите данные, оштрафуйте, но высаживать никого никто не имеет права!

Напомню, что с 1 марта уже вступил в силу закон, инициатором которого также выступила фракция ЛДПР, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта при отсутствии у них проездного документа. Но не была определена мера наказания за нарушение этого закона.

И тогда депутаты фракции ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект, предусматривающий наказание за принудительную высадку детей-безбилетников. При возникновении подобных случаев водитель и кондуктор будут оштрафованы на 10 тысяч рублей, а компания-перевозчик – на 50 тысяч.

Чиновники! Что вы издеваетесь над молодым поколением?! Оставьте его в покое! Сегодня столько проблем на его жизненном пути, а вы его еще высаживаете из транспорта!

Я уверен, что везде, где есть наши губернаторы – в Смоленской и Владимирской губерниях и в Хабаровском крае, никто никого никогда не высадит из общественного транспорта. Мы дали указания губернаторам, направили письма, чтобы дать команду: ни одного ребенка не высаживать.

Мы даем сейчас горячие завтраки детям в начальной школе. Пусть все ученики получают бесплатные обеды! На это есть деньги у страны. Эти деньги вернутся здоровьем наших школьников. Вот когда будем платить за учебу стипендию на уровне средней зарплаты по стране, тогда можно требовать оплачивать проезд!

И пусть дети едут на трамваях, автобусах и поездах бесплатно. Счастливые и сытые!

ЕСТЬ АГЕНТСТВО, НЕТ АГЕНТСТВА – БЕЗ РАЗНИЦЫ

У нас есть Агентство по национальным вопросам. Но я не вижу, чтобы была какая-то отдача от его работы! Есть агентство, нет агентства – без разницы. Что там делают? Какой-то рост сотрудничества между Россией и кавказскими республиками есть? Нет. Совместные миграционные программы со странами Средней Азии есть? Ничего подобного. Одна говорильня!

В России надо создать ведомство по вопросам семьи, демографии и национальным отношениям.

Главная задача такого ведомства – сделать так, чтобы к нам ехали специалисты, а не бездельники, бандиты и фанатики. А также надо стимулировать создание смешанных семей. В Средней Азии много хороших ребят. И они легко могут ужиться с нашими одинокими женщинами. У нас много вдов, например.

Помню фильм студии «Узбекфильм». Там парень – узбек, а девушка – русская, по пруду катаются, встречаются, музыка хорошая. А если показывать фильмы про басмачей и про зверства в Афганистане, то никакого хорошего отношения к приезжим не будет.

Надо разрешать приезд в нашу страну иностранных рабочих с семьями. Если каждый мигрант приедет с женой, с детьми, то будет добрым и спокойным: дома жена ждет и дети. У него рука не поднимется на русскую семью. И другое дело, когда мигрант один – озлоблен и голоден. Его периодически увольняют, не платят зарплату. Он звереет. А если таких озверевших людей миллионы?

Я лет десять назад сказал телевизионщикам: «Давайте покажу, как надо работать с иностранными рабочими». Построил их, человек 30-40, из Средней Азии. И начинаю рассказывать, какие обычаи у нас в России, как себя вести. Я думал, покажут это по ТВ, будут использовать в воспитательной работе с мигрантами на уровне управы, миграционной службы. Ничего подобного!

ОСТАНОВИТЬ НАСИЛИЕ!

Пора остановить тот поток видеоматериалов с насилием в СМИ. В Интернете дошло до того, что вообще образовывают сообщества, подстрекающие к самоубийству.

Убирать все это надо! Государство должно сделать все, чтобы остановить эти страшные процессы. Иначе мы всю нашу молодежь превратим в убийц, их жертв и самоубийц.

Помнится, ЛДПР выступила против показа этих так называемых руферов, которые прыгают с крыши на крышу. Мы сказали: не показывайте вы этих зацеперов на электричках! Сейчас уже почти не показывают. Значит, работа ЛДПР все-таки приносит плоды.

Раньше постоянно показывали, чуть ли не каждый день. И вот перестали показывать. И мы больше не видим ни одного чудака, прыгающего с крыши на крышу, ни один мальчик не попал под удар тока на крыше электрички!

Давайте теперь наведем порядок и с освещением фактов насилия, не станем их рекламировать.

Дмитрий Журавлев

Фото предоставлено пресс-службой ЛДПР