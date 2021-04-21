Четыре миллиона в декларации, Land Cruiser – в гараже Материальное положение приморских депутатов за прошлый год кардинально не изменилось

Коронавирусный 2020 год нанес ощутимый удар по экономике страны и края. Но не по экономике большинства депутатов приморского парламента. Как следует из деклараций, доходы законодателей Приморья остались прежними или даже немного увеличились.

Список наиболее успешных в финансовом плане депутатов Законодательного собрания остается стабильным уже не первый год. Наиболее высокопоставленный из них зампредседателя ЗС ПК Джамбулат Текиев – в 2020 году он задекларировал доход в 34,2 млн рублей. Более 10 млн рублей также заработали Сергей Слепченко (55,2 млн рублей), Александр Щербаков (40,7 млн рублей), Геннадий Лазарев (26,4 млн рублей), Эдуард Цой (13,9 млн рублей), Евгений Ткаченко (11,8 млн рублей), Игорь Шауфлер (49,5 млн рублей). Артемовский депутат Шауфлер также является владельцем наиболее внушительного перечня объектов движимого и недвижимого имущества – более 20 земельных участков, 14 квартир, ряд торговых и складских объектов, железнодорожная ветка, а также 8 легковых и 16 грузовых автомобилей.

На другом полюсе – с годовым доходом менее 1 млн рублей – в 2020 году оказались депутаты Юрий Корсаков, Владимир Беспалов и Владимир Гришуков.

Председатель краевого парламента Александр Ролик по итогам 2020 года задекларировал доход в 6,8 млн рублей. На праве собственности ему принадлежат квартира и гаражный бокс в здании. У заместителя председателя ЗС ПК Сергея Кузьменко объектов недвижимости в собственности не имеется – владельцем двух земельных участков, жилого дома и помещения, а также квартиры является супруга депутата. Заработок Сергея Кузьменко за минувший год составил 5,6 млн рублей, доход супруги – 881 тысячу рублей.

Доходы председателей комитетов ЗС ПК в 2020 году варьировались от 4,5 млн рублей до 5,5 млн рублей, а годовой доход большинства «рядовых» депутатов составил 3-4 млн рублей. Однако стоит учесть, что у части депутатов основными добытчиками в семье стали их вторые половины. Например, председатель бюджетного комитета ЗС ПК Галуст Ахоян в 2020 году заработал 5,4 млн рублей, а доход его супруги превысил 22 млн рублей. В собственности четы находятся земельные участки, квартиры, объект незавершенного строительства и даже автомобильная газозаправка.

Кстати, если говорить об автомобилях, то наиболее популярной моделью в автопарке приморских депутатов по-прежнему остается Toyota Land Cruiser – на нем передвигается каждый четвертый народный избранник. Далее с большим отставанием следует Lexus LX 570 – эту модель предпочли пять приморских депутатов. Обладателем наиболее разнообразного парка транспортных средств по итогам 2020 года остался председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов: в его декларации помимо легковых и грузовых авто присутствуют маломерное судно, моторная лодка, тракторный прицеп и полуприцеп, а также два снегоболотохода.

Отметим, что с 2020 года зарплата депутатов ЗС ПК и ряда чиновников краевого правительства привязана к жалованью федеральных министров. Соответствующие изменения были внесены в законодательство в середине 2019 года в рамках преобразования администрации Приморья в правительство. Однако право получать деньги за свой труд в Законодательном собрании с 2016 года имеют только председатель ЗС и его заместители, председатели комитетов и их заместители, а также по одному депутату от каждой фракции.

Отдел политики «В»