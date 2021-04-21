Действующие депутаты хотели бы поработать еще Кандидаты в народные избранники не намерены уступать

В Приморском крае завершается выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России», которые определят, кто из политиков примет участие в сентябрьских выборах в Государственную думу РФ и Законодательное собрание региона. Со своими претендентами в будущий краевой парламент определяются и другие партии, и уже сейчас понятно: большинство депутатов текущего созыва Законодательного собрания планируют переизбраться в следующий.

Желание плюс ресурс

В следующий четверг, 29 апреля, закончится прием заявлений от тех, кто хотел бы стать кандидатом в парламент Приморья от «Единой России». Как для новичков в политике, так и для тех, кто работает в ЗС ПК уже давно, участие в предварительном голосовании – обязательный этап. Только показав хороший результат на праймериз, которые намечены на конец мая, можно претендовать на включение в список «ЕР» по единому округу или выдвижение от партии по одному из 30 созданных в Приморье одномандатных округов.

Однако уже сейчас можно говорить о том, что фракция «Единой России» в краевом парламенте не прочь продолжить работу в следующем созыве без «кадровых революций». По состоянию на начало этой недели заявления в оргкомитет праймериз уже подала треть действующих депутатов ЗС ПК от «Единой России». Это председатель Законодательного собрания Александр Ролик, вице-спикер ЗС ПК Сергей Кузьменко, а также депутаты Татьяна Косьяненко, Александр Лось, Олег Вельгодский, Валентин Шуматов, Александр Щербаков, Эдуард Цой.

Судя по возросшей активности в социальных сетях, выйти на праймериз также планируют еще как минимум пять-семь депутатов Законодательного собрания нынешнего созыва. Таким образом, по крайней мере две трети состава фракции «Единая Россия» в краевом парламенте хотят работать в парламенте и после сентября 2021 года.

– Шансы действующих депутатов на переизбрание достаточно высоки, хотя в некоторых округах возможна ротация. Выборы 2021 года будут конкурентными, и внутриполитический блок в этой ситуации заинтересован делать ставку на ресурсных кандидатов. При этом под ресурсом понимается не только финансовая составляющая, но и узнаваемость, выстроенные отношения и агитационные сетки на территории. Здесь как раз тот случай, когда старый конь борозды не испортит, – поделился мнением политолог Сергей Гребенюк.

Добавим, что депутаты Госдумы от Приморья из «ЕР» тоже не прочь сохранить преемственность традиций: на думские праймериз уже выдвинулись Виктор Пинский (по списку), Владимир Новиков (округ № 63) и Виктория Николаева (округ № 64). Единственный вакантный мандат – в 62-м округе: избранный там в 2016 году Сергей Сопчук на новые выборы не идет.

Конкуренция со своими

Впрочем, некоторым приморским «медведям» на праймериз придется вести «внутривидовую борьбу» с депутатами-единороссами из Думы Владивостока. Такая ситуация складывается, например, в округах № 5 и № 8, где планируют переизбираться Олег Вельгодский и Валентин Шуматов. Депутат прошлых созывов ЗС ПК, бывший сенатор, а ныне член Избирательной комиссии Приморья Татьяна Заболотная претендует на включение в общекраевой список партии. А действующий сенатор от Законодательного собрания Людмила Талабаева планирует баллотироваться по округу № 23 на севере Приморья.

Праймериз «ЕР» манят и представителей других партий. Поучаствовать в предварительном голосовании решил и бывший депутат Думы Владивостока от «Справедливой России» Александр Юртаев. В понедельник, 19 апреля, он сдал документы для участия в праймериз по округу № 3, ядром которого являются 64-й и 71-й микрорайоны краевой столицы.

– «Единая Россия» не просто дает возможность быть услышанным и поделиться своими идеями – она старается помочь тебе воплотить их в жизнь, самостоятельно или, что также немаловажно, при поддержке коллег-однопартийцев. Опыт моей работы охватывает различные сферы жизни, я участвовал в создании ряда городских программ – по ремонту дорог, по развитию спортивной жизни и других, и мне есть что предложить партии, – объяснил свое решение Александр Юртаев.

Оппозиция хочет обновления

С кадрами для участия в выборах депутатов Законодательного собрания определяются и приморские коммунисты. Судя по последним решениям, руководство регионального отделения настроено на серьезное обновление «красной» фракции в ЗС ПК за счет молодых муниципальных депутатов. В минувшую субботу, 17 апреля, бюро крайкома КПРФ рекомендовало выдвинуть в депутаты ЗС ПК депутатов Думы Владивостока Наталью Кочугову и Надежду Телелюеву. Предполагается, что они будут баллотироваться соответственно по округам № 4 и № 6 в приморской столице.

В округе № 1 (Чуркин), по которому 5 лет назад в Законодательное собрание избирался несостоявшийся «красный губернатор» Приморья Андрей Ищенко, на этот раз выдвинется Евгений Ляшенко, руководитель фракции КПРФ в гордуме. Впрочем, окончательные решения по поводу выдвижения кандидатов будут приняты только летом, после официального старта избирательной кампании. Что касается Андрея Ищенко, страницы которого в социальных сетях ожили после года забвения, то ему для участия в каких-либо выборах после исключения из КПРФ необходимо либо заручиться поддержкой другой парламентской партии, либо собирать подписи избирателей.

Неопределенными остаются перспективы участия в выборах депутата от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юлии Толмачевой, которая в настоящий момент находится под подпиской о невыезде в ожидании суда по уголовному делу о мошенничестве. Отметим, что сама РППСС в любом случае остается привлекательным активом для политиков, ведь ее кандидатам не придется собирать подписи для участия в выборах депутатов Законодательного собрания региона.

Артем СТРОГИН

Фото из архива «В»