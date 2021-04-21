Приморцев старшего поколения приглашают на интернет-баттл Стартовал прием заявок на VII Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2021». К участию приглашают приморцев в возрасте 50+, получивших навыки работы на компьютере самостоятельно или в специализированных классах, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как пояснили в региональном министерстве труда и социальной политики, заявку нужно подать до 15 октября. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо направить работу по теме одной из номинаций: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Мой интернет-проект» и «Я – интернет-звезда». Специальная номинация – «Самый активный регион». Победители определяются простым подсчетом количества присланных работ от региона. Итоги конкурса будут подведены в ноябре этого года.

По словам специалистов ведомства, у приморцев старшего поколения большой интерес к обучению современным технологиям. На базе Приморского центра социального обслуживания уже семь лет действует программа обучения основам компьютерной грамотности «Бабушка и дедушка онлайн». Свидетельства об окончании курсов получили почти 3,8 тысячи пожилых приморцев.

Возможность показать свои навыки и знания современных технологий пенсионерам предлагает и ежегодный Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В этом году муниципальный и региональный этапы соревнований пройдут в Приморье в дистанционном формате. Организатором мероприятия выступает Союз пенсионеров России при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

Напомним, что всю информацию и расписание занятий по компьютерной грамотности для пенсионеров можно найти на сайте для граждан старшего поколения «Активное долголетие в Приморском крае». В разделе «Активности, клубы» собраны все творческие и спортивные кружки, которые действуют в отдельных районах Приморья для граждан старшего поколения.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА