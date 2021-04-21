Правила игры го можно изучать в автобусах В общественном транспорте Владивостока запустили проект «Го – по пути». При помощи мобильного телефона пассажиры смогут прочитать интересную литературу о философии игры, ознакомиться с правилами и даже сыграть в го, сообщает пресс-служба мэрии.

«Фонд президентских грантов и администрация города совместно с Владивостокской централизованной библиотечной системой и федерацией го Приморского края разместили в автобусах специальные стикеры, где вшиты QR-коды. Достаточно считать их с помощью мобильного телефона и можно с пользой провести время в дороге», – заверяет президент федерации го Приморского края Сергей Соловьев.

Виртуальные книжные полки появились в 50 автобусах Владивостока – по основным центральным маршрутам, а также в общественном транспорте, следующем до ДВФУ. Именно в кампусе ДВФУ с 3 по 7 июня состоится 41-й чемпионат мира по игре го. Впервые за всю историю чемпионат пройдет за пределами Китая, Кореи и Японии. В соревнованиях примут участие представители 77 стран мира.

В дни проведения чемпионата мира, с 5 по 7 июня, состоится фестиваль Genius Extreme. Планируется, что он развернется на набережной Спортивной гавани. В рамках фестиваля будут проведены серия научных лекций, мастер-классы, массовый сеанс одновременной игры го и многое другое.

Отдел новостей «В»

По информации пресс-службы чемпионата мира по го