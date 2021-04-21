Дашь человеку телефон, а он деньги спишет Мошенники используют наработанные схемы, о которых неоднократно писал «В». Но граждане все равно на них ловятся. Впрочем, как отказать в просьбе беременной женщине, которой потребовался телефон?

С января по март 2021 года в отдел полиции по городу Уссурийску поступали заявления местных жителей, поплатившихся личными деньгами за проявленную доброту. Все они попались на уловку беременной аферистки, которая, пользуясь своим «интересным» положением, просила у прохожих мобильный телефон для вызова такси или срочного звонка. Как только средство связи оказывалось в руках 24-летней мошенницы, она с помощью СМС-сообщений переводила деньги жертвы своим знакомым. Как-то она даже украла телефон и позже продала его.

Сейчас в отношении мошенницы заведено несколько уголовных дел. За кражу денег с банковских счетов ей грозит лишение свободы до 6 лет и штраф до 80 тысяч рублей. А за чужой телефон она может присесть года на четыре. Сейчас молодая женщина находится под подпиской о невыезде.

И это не единственный случай. В дежурные части полиции ежедневно поступают заявления о хищениях с банковских счетов денежных средств телефонными аферистами.

Совсем недавно жительница Владивостока, поддавшись на уговоры мошенников, перевела на неизвестные счета 1780000 рублей. С целью придать своим словам достоверности злоумышленники звонили с разных номеров и представлялись не только сотрудниками банка, но и полицейскими.

Чтобы избежать подобных ситуаций, полицейские советуют соблюдать несколько правил:

– Не доверяйте звонкам посторонних граждан. Если собеседник подозрительный – бросайте трубку.

– Не оставляйте телефон без присмотра, установите пароли на мобильное устройство и банковское приложение.

– Если вы потеряли или у вас украли телефон, следует немедленно заблокировать sim-карту и приложение «Мобильный банк» через сотрудников организаций.

– В случае смены номера телефона незамедлительно оформите в банке письменное заявление на отключение услуги «Мобильный банк» от прошлого номера.

О фактах мошенничества сообщайте в полицию по телефону дежурной части 8 (423) 249-00-04 или 02 / с мобильного 102.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8(423) 24-01-00.

Отдел новостей «В»