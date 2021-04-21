«Внимательный читатель»: квест для тренировки памяти и внимания Читатели «В» поняли основную задумку нашей акции. Конечно, мы ценим, что вы читаете «Владивосток», нам приятно вас порадовать (если получается) книгами, билетами в театр, музей. Но, как сказала одна из участниц конкурса, он заставляет читателя думать, тренирует его память. Поэтому «В» продолжает этот конкурс.

Напомним, что мы увеличили время для прочтения газеты и теперь ждем ответов не в пятницу, а в понедельник. И если ранее принимали звонки 15 минут, то теперь – 30.

В прошлом номере мы зашифровали цитату из сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

Слово царя тверже сухаря – стр. 8

Пошлет на медведя – пойдешь на медведя, – стр. 14

а куда деваться – надо, Федя! – стр. 23

Или дичь и рыба – или меч и дыба. – стр. 25

Звонков было очень много, и практически все ответили правильно. Поэтому победителей выбрала «рука судьбы», и их ждут обещанные призы.

В этом номере мы скрыли цитату также из известной сказки. Вы все ее читали, а вот вспомните ли, это мы и проверим в предстоящий понедельник. Еще раз про условия конкурса: вам надо найти спрятанные на страницах газеты фразы, назвать номера страниц, составить цитату и сказать, из какого она произведения или фильма. Призами победителям станут два билета в музей Арсеньева, скидочный сертификат в медицинский диагностический центр, книга Татьяны Таран «Никто не ангел» с личным пожеланием автора читателю и фотоальбом «15 черно-белых лет» со снимками фотокорреспондентов газеты «Владивосток». Ответы ждем в понедельник, 19 апреля, с 11.00 до 11.30 по телефону 8(423)24-15-625.