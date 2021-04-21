«Сад памяти» посвятят Якову Кану В предстоящую субботу, 24 апреля, активисты Владивостока высадят голубые ели и сирень в сквере возле Приморской сцены Мариинского театра.

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее главная цель – создание «зеленых памятников» каждому погибшему в годы Великой Отечественной войны. Всего должно быть высажено 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.

Во Владивостоке «Сад памяти» появится в сквере возле Приморской сцены Мариинского театра. Акцию посвятят почетному гражданину Владивостока и участнику Великой Отечественной войны Якову Кану, сообщает пресс-служба мэрии.

Еще одна памятная акция развернется 5 мая на территории кампуса ДВФУ. Здесь студенты и горожане высадят 1000 деревьев в память о героях, не вернувшихся с войны.

Отдел новостей «В»