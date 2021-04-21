На Приморье опустится «Библионочь» Наш край присоединится к Всероссийской акции «Библионочь-2021» 24 апреля. Мероприятие приурочено к 60-летию освоения космоса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В краевой библиотеке имени Горького «Библионочь» пройдет 24 апреля с 19.00 до 20.30. В космическом путешествии «Звездное небо» рядом с любителями книг будут научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Екатерина Чорная и представители ВГУЭС, в котором сегодня готовят стюардесс. Кроме того, участники акции смогут познакомиться ближе с автором и исполнителем песен, солисткой группы «Проспект красоты» Марией Петришиной.

В краевой библиотеке для слепых 24 апреля состоятся мероприятия «Свистать всех наверх! В путешествие с книгой» и челлендж «Твоя – моя Вселенная».

В краевой детской библиотеке 23 апреля с 18.00 до 20.00 состоится мероприятие «Библиосумерки-2021». Познавательно-развлекательная программа адресована детям и подросткам от 9 до 14 лет. На квесте «Вход в космос разрешаю» ребята раскроют тайны Вселенной, а на секции «От Татуина до Кассиопеи» познакомятся с тематическими фильмами о космосе. В творческой мастерской «Комета по имени Петя» дети совместными усилиями создадут свою «Библиовселенную».

Читатели постарше проявят эрудицию на космоквизе «Сними скафандр!», а также побывают в фотоателье «Аэлита», центре подготовки космонавтов «Ключ на старт!», гримерке «Инопланетный LOOK» и на дискотеке «Люди в черном приглашают...».

Тематические мероприятия в рамках «Библионочи-2021», на которые приглашаются все желающие, пройдут почти во всех муниципалитетах края.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея Воронина