Панда завела енота. Теперь они – семья Леня – шкода, манипулятор и воришка. Но он первым бросится на защиту и утрет твои слезы

Как бы вы отреагировали, если бы врачи поставили вам неизлечимый диагноз? Быстро ответить на этот вопрос получится не у всех. Растерялся и Дмитрий, когда пять лет назад первичный анализ показал ВИЧ. Эта новость разделила жизнь на «до» и «после». Девять дней он ждал результаты повторного теста и за это время составил список из тридцати пунктов: то, что хотел, но не успел сделать. Третьим номером – после рождения ребенка и обеспечения семьи – как ни странно, значилось приобретение енота.

«– Иди, куда хочешь, – сказал я, открыв дверь машины. А сам заплакал. Леня обнял меня лапками и начал слизывать слезы»

«Пока вы здороваетесь с ним, второй лапой он будет шарить в вашем кармане»

Повторные анализы никакого ВИЧ не обнаружили, в больнице сказали, что результаты перепутали и он здоров. Но список-то желаний остался. А Дмитрий теперь знал: ничего не надо откладывать на потом, потом – это может быть никогда.

– Меня друзья очень часто называют Пандой. А еноты – близкие родственники панд. Поэтому очень хотелось завести себе именно его. На форумах советовали приобретать зверька в возрасте одного месяца, чтобы он не помнил, кто его мама. Такого маленького енота мне согласились продать только в сафари-парке, – вспоминает Дмитрий.

Сектор «енот» на барабане

Первые два месяца своей жизни детеныши енота полностью зависят от матери. Питаются только ее молоком, не умеют лакать и даже не могут сами испражняться. До самостоятельности, которую Дмитрию обещали работники парка, Ленечке (так назвали енота) было еще далеко. Первую неделю он постоянно плакал, отказывался от соски, и Дмитрию пришлось кормить малыша из шприца козьим молоком и смесями для новорожденных котят.

Чтобы Лене не было дома одиноко, хозяин брал его с собой на работу – носил в кармане-кенгурятнике. Кстати, имя для питомца было придумано заранее. Дмитрию показалось, что у енота такие же красивые усы, как у любимого ведущего из его детства – Леонида Якубовича.

– Первое время был страх от недостатка информации. Это сейчас я состою в тематическом чате, где собраны все известные одомашненные еноты из СНГ и не только. А тогда единственное место, откуда я черпал информацию, был форум «Уголок енота». В маленьком возрасте эти животные чаще всего погибают от того, что меняется рацион их питания и они не могут сходить в туалет. Так случилось и у нас. Опытные енотоводы мне подсказали, что нужно дать Лене с едой несколько капель детского слабительного. Никогда не мог представить, что в 33 года буду радоваться тому, что на меня, простите, покакает енот, – смеется Дмитрий.

Благодаря заботе хозяев Леня вырос и превратился в настоящего большого зверя. Сейчас ему два с половиной года, и для Дмитрия с его женой Юлией он не просто домашний питомец, а настоящий член семьи. Да и себя они называют не иначе как енотородители.

По своему развитию еноты напоминают трехлетних детей – очень любопытные и шкодливые. Сложно предугадать, что сейчас выкинет этот малыш. Но Дмитрий уверяет, что уже с легкостью разбирается, радуется Леня, обижается или злится.

– Это очень социальное животное. Ты становишься для него единственным близким существом. Когда меня долго нет дома, Леня очень сильно скучает и может даже за весь день не притронуться к еде. Дождется меня и бежит к миске. Сейчас он принял Юлю, ее нахождение дома Леню тоже радует. Если он обижен, обязательно где-нибудь напакостит или в своей лежанке повернется спиной ко всем. Когда хочет есть, проверяет твои карманы: вдруг что-то завалялось. Если замучила жажда – старается засунуть тебе в рот лапу. А вообще, это мелкая шкода. Мы его с самого детства стараемся научить, что можно делать, что нельзя. Правда, действия запретов хватает на 10–15 секунд. Енот приучает тебя сразу мыть посуду, никогда не оставлять открытым ноутбук, закручивать крышки на бутылках, держать сиденье унитаза закрытым. Мы всегда начеку, – говорит Дмитрий.

Шалость удалась

Самые яркие черты этих животных – любопытство и отсутствие страха. В естественной среде обитания еноты могут спокойно подойти к медведям или волкам, залезть на верхушку дерева и уснуть на тоненькой веточке, которая с трудом выдерживает их вес. Однажды Леня отыскал в доме аптечку и наелся таблеток. Хорошо, что обошлось без последствий. В другой раз, пробравшись на кухню, включил духовку – расплавились ручки всех кастрюль и сковородок, находившихся внутри. Если его что-то заинтересовало, ни один замок не сможет остановить енота на пути к цели. А если в сумке лежит что-то вкусное, но ее невозможно открыть, он распустит шов.

– Родители всегда к нашему приходу готовятся, – рассказывает хозяин. – Откручивают все ручки от шкафов, дверцы связывают изнутри, убирают все ценные вещи. И готовят пластиковые крышки, потому что Леня любит их в тазике полоскать. Для енота вход в ту комнату, где стоят цветы – мамина гордость, обычно закрыт. Но однажды дверь забыли запереть. Он проник в комнату, выкопал самый большой цветок и уселся в горшок. Мама его начала вытаскивать за хвост, кричать. А он ей за это палец прокусил.

Шалости Лени не были бы такими легендарными без помощника. В семье помимо него живет собака Лаки. Она и енот – настоящая команда. Вместе воруют со стола лакомства (все, до чего не дотягивается Лаки, стягивает Леня), играют в машине, если дорога длинная. А еще енот защищает друга как члена своей стаи. Например, недавно ветеринары приходили делать животным очередные прививки, и собака начала скулить от страха. Услышав это, Леня напрягся и был готов атаковать врачей, чтобы спасти друга. Дмитрий говорит, что раньше он так защищал только его.

За не полных три года пребывания енота в семье он нанес ущерба на сотни тысяч рублей. Ободранные обои, выбитые двери шкафов, сломанная бытовая техника, испорченные линолеум и потолочная плитка. Какими бы милыми еноты ни казались на первый взгляд, в первую очередь это дикое животное со своими инстинктами. Енотородители очень любят Леню, но иногда и у них сдают нервы.

– Как-то раз мы ездили с ним на базу отдыха, там было разрешено присутствие животных. Енота увидели дети, начали рассматривать, гладить. И один мальчишка с громким криком бросился на Леню. Тот испугался и порвал ребенку футболку. Мама мальчика подняла крик, нам запретили выпускать енота на свободный выгул. Я запер его в машине с приоткрытыми окнами, сам ушел готовить домик. Чуть позже ко мне подбегают люди и говорят: ваш енот сидит на крыше машины. Оказалось, что дети снова начали кричать, бить в окна. Леня испугался, выбил стекло и залез на крышу. Пришлось закрыть дыру пакетом. По дороге домой он пытался его оторвать. Я не выдержал, остановился, открыл окна и говорю ему: «Беги куда хочешь, я тебя останавливать не буду». А сам сижу и плачу. Так Леня перелез ко мне, обнял лапками и начал слезы слизывать. Я, конечно, растаял. Всю дорогу потом он ехал тихо.

Не стоит также забывать, что енот – хищное и очень хитрое создание. Самое лучшее угощение для него то, что сам нашел. Поэтому забрать добычу у Лени практически невозможно. Своих гостей хозяева предупреждают заранее: лучше снять все резинки, заколки и украшения. Иначе зверек оставит их себе в качестве сувенира.

– Бывало, что незнакомые люди подходят к нам на улице, протягивают к еноту руку поздороваться. Он одной лапкой берет человека за ладонь, а другой шарится у него по карманам. Если к нему попали чужие монетки, их уже не отобрать, приходится возмещать ущерб самому. Однажды он у мужчины карточку украл, еле забрали назад, – рассказывает Дмитрий. – Дома Леня тоже постоянно пытается что-нибудь умыкнуть. Я как-то отварил ему кусочек курицы и положил в миску, а для себя достал из морозилки целую, чтобы потом приготовить. Так он стащил эту замороженную куриную тушку, обнял ее передними лапками, а на задних давай убегать. Раньше у нас была старая собака, он любил прямо перед ее носом утащить из миски несколько штучек ее корма.

Посмотри на нас и сделай наоборот

Дмитрий с Юлией очень любят своих питомцев, называют их «хвостиками». Но другим советуют ни в коем случае енота дома не заводить – слишком велика ответственность. Да и случаев, когда люди не справлялись с диким животным, куда больше, чем счастливых историй. Как говорят друзья енотородителей, такой домашний любимец хорош лишь тогда, когда он живет не с тобой.

– Очень часто люди не понимают, что енот сильно отличается от других животных. Только во Владивостоке знаю два случая, когда, насмотревшись на нас с Леней, люди заводили такого питомца, но одна девушка через год вернула его назад, другая – уже спустя две недели. А для енотов это очень большой стресс, особенно если взяли их маленькими. Поэтому, чтобы уменьшить число брошенных животных, каждый енотовод старается отговорить людей заводить енотов, – уверяет Дмитрий.

Леня – один из немногих енотов, которому повезло. У него есть заботливая семья, всегда готовая почесать животик, в миске – любимая гречка с мясом, а на балконе у него настоящий дом с лежанкой, гамаком и будкой. И любовь у енота с хозяевами искренняя и взаимная.

Марина Зубко

Фото Алексея Воронина