Приказ: взять высоты, открыть дорогу на Берлин! Историческая реконструкция на острове Русском одного из последних сражений Великой Отечественной вошла в число лучших на Дальнем Востоке

Перенестись во времена Великой Отечественной войны и воочию увидеть подвиг советских солдат смогли жители и гости Владивостока. В районе Великокняжеской батареи прошла реконструкция «Штурм Зееловских высот». Корреспондент РИА VladNews следил за развитием событий.

Исторические клубы Дальнего Востока воссоздали сражение, которое произошло за две недели до окончания войны, но сделали это не на берегу реки, как это было в действительности, а на берегу моря. Историческое шоу уже назвали одним из лучших за последние 10 лет.

Апрель 1945 года

Зееловские высоты – это 20 километров крутых холмов с уклоном 30-40 градусов вдоль русла реки Одер. Это был главный узел немецкой обороны. Непроходимой преградой служили противотанковые и противопехотные заграждения, пулеметные площадки. Подступы к холмам охраняли рвы шириной 3 метра и глубиной 4 метра.

Группировка вермахта прикрывала Берлин с востока. Советские солдаты должны были нанести сокрушительный удар, чтобы освободить Красной армии дорогу для наступления на германскую столицу. Операцией 1-го Белорусского фронта руководил сам маршал Жуков.

Во время взятия Зееловских высот (а за них сражались четыре дня) советские войска потеряли от 20 до 30 тысяч бойцов ранеными и убитыми.

Апрель 2021 года

Вроде знаешь, что это всего лишь реконструкция, что не будет по-настоящему убитых и раненых и победа будет за нами. Но все равно переживаешь. Вместе с остальными зрителями, а их в этот день на территории Великокняжеской батареи собралось больше тысячи человек. Многие приехали с детьми. И все с азартом и волнением следили за происходящим. И, конечно, болели за наших. Итак, реконструкция началась.

…Недалеко от Зееловских высот саперы вермахта минируют дорогу. Прикрытие обеспечивают бойцы СС. Отряд разведчиков Красной армии выдвинулся им навстречу, чтобы занять позиции в засаде. В воздухе висит напряжение. Противники заметили друг друга, началась перестрелка. На помощь нашим солдатам выехал бронеавтомобиль БА-64. Обе стороны несут серьезные потери, раненых эвакуируют медицинские отряды. На помощь нашим на американском армейском Dodge подоспел отряд красноармейцев. В ход идут ручные пулеметы Дегтярева – ДП-27. Противник не сдается. Немцы открывают огонь с основных позиций. Звучит сирена. Советские бойцы выкатывают 45-миллиметровую противотанковую пушку. Исход предрешен. Ожесточенный бой заканчивается нашей победой – красноармейцы заняли высоту.

Все участники реконструкции – члены исторических клубов Приморья, Хабаровского края и Амурской области. Организатором выступил военно-исторический клуб «Первый Дальневосточный фронт» при поддержке администрации Владивостока. Военные автомобили предоставил Музей исторической техники, кое-что, по словам участников, пришлось воссоздать своими руками. Специально для реконструкции участники построили макет противотанковой 45-миллиметровой пушки. Также использовали противотанковые ежи, мешки, древесно-земельные укрепления и другие необходимые атрибуты.

В шоу даже участвовали немецкие овчарки. Вместе с хозяевами они вошли в состав медицинского отделения и помогали выносить раненых с поля боя.

К реконструкции легендарного сражения готовились целый год. Но в 2020 году из-за пандемии мероприятие, которое готовили к 75-летию Победы, отменили, после чего репетиций штурма по понятным причинам не было. Участники реконструкции совершили свой подвиг, когда после большого перерыва без серьезной подготовки вышли показать наступление Красной армии.

Вход на историческое шоу был свободным. Все мероприятие длилось два часа, половину времени зрители потратили на общение, прогулки и фотографии. Даже погода не подвела, и вместо обещанного метеорологами дождя светило солнце.

РИА VladNews

Фото Евгении Мележик