Залез в машину, а там – шуба, сумка и смартфон Во Владивостоке перед судом предстанет иностранец, похитивший имущество у беспечных граждан.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, преступление совершено в феврале текущего года. Находясь на территории России по рабочей визе, срок которой истек в 2020 году, и не желая возвращаться на родину, фигурант подрабатывал нелегально разнорабочим в различных организациях краевого центра.

По версии следствия, в ночное время он увидел, как молодая пара покинула припаркованный автомобиль на ул. Светланской, при этом двери на замыкающие устройства не заперли.

Убедившись, что граждане зашли в одно из увеселительных заведений и за его действиями никто не наблюдает, мужчина проник в салон автомобиля, где обнаружил лежащую на переднем сиденье норковую шубу, женскую сумочку, а также оставленный между сиденьями смартфон. Все эти вещи, общая стоимость которых составила 107 тыс. рублей, злоумышленник забрал себе.

Личность правонарушителя была установлена при помощи камеры видеонаблюдения.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд.

Отдел новостей «В»