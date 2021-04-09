Похищенное имущество оказалось оснащено системой слежения В Приморье возбуждено уголовное дело о краже фотоловушек из национального парка «Земля леопарда», сообщила пресс-служба краевого УМВД РФ.

К полицейским обратились представители особо охраняемой природной зоны, которые просили найти злоумышленника, похитившего фотокамеру. Прибор был установлен для наблюдения за перемещением диких животных на территории парка.

Сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя. Им оказался 34-летний житель села Занадворовка Хасанского района. В доме у подозреваемого оперативники провели обыск и нашли похищенное из заповедника оборудование, а также еще десяток других фотоловушек. На данный момент полицейские устанавливают, как у мужчины оказались приборы для специализированной фотосъемки и с какой целью он хранил их у себя дома.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит лишение свободы до двух лет.

По информации службы охраны национального парка, после нескольких краж дорогостоящего оборудования фотоловушки оснастили специальной системой слежения. Она и привела сотрудников полиции прямо к дому нарушителя.

Система фотоловушек позволяет ученым получать уникальные кадры из жизни обитателей тайги.

По сведениям специалистов отдела науки национального парка «Земля леопарда», серией краж уникального фотооборудования злоумышленники нанесли ущерб государству в размере около 500 тыс. рублей. Автоматические камеры – сразу 11 штук – были похищены из леса вместе с бесценными научными данными о самых редких кошках – краснокнижных леопардах и тиграх.

Система наблюдения за дикими животными национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае самая крупная в России. За благополучием и численностью популяций животных, находящихся на грани вымирания, следят более 400 фотоловушек.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено пресс-службой ОМВД РФ по Хасанскому району